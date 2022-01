Eckhoffs kriseplan: – Har sjekket alt som sjekkes kan

HOLMENKOLLEN (VG) I snart tre uker har Tiril Eckhoff (31) kjempet en ensom kamp i håp om å «redde» OL. Kriseplanen har hun tro på.

JAKTER OL-FORMEN: Humøret er tilbake og Tiril Eckhoff føler seg i langt bedre slag enn da hun hoppet av verdenscupen i midten av desember. Her er hun fotografert etter en lang økt i Holmenkollen.

– Ja, jeg har det. Det er en bra plan og nå får jeg bare stå i det. Ting føles i hvert fall bedre nå og jeg er blitt bedre. Jeg gjør alt jeg kan nå for å være i god form til OL. Det er det jeg sikter mot, sier Tiril Eckhoff.

Hun har akkurat gjennomført en maratonøkt i et vinterlig Holmenkollen med litt vind og snø i luften og er i godt i humør.

Stemningen var en langt annen 16. desember da Eckhoff fant ut at nok var nok. Etter etter en 11. plass på sprinten i Annecy-Le Grand Bornand reiste 31-åringen hjem fra Frankrike.

– Jeg syntes ikke kroppen responderte normalt på skirenn. Jeg følte meg bare tyngre og tyngre i kroppen. Da måtte jeg gjøre noe. At formen plutselig skulle komme i løpet av noen dager ville være som å tro på julenissen.

RUNDT OG RUNDT: Tiril Eckhoff på vei ut fra standplass i Kollen.

Mangler god «feeling»

Formen var skrall også i sesongstarten. En 28., 32. og 28.plass i Östersund samt en 6. og 16. plass i Hochfilzen er ikke godt nok for kvinnen som var verdens beste skiskytter forrige sesong. Da vant hun 13 verdenscuprenn - og hadde fem seirer på rad. Eckhoff var stabiliteten selv.

– Selv om det ble litt mye styr på tampen av fjorårssesongen har jeg har trent fryktelig bra i sommer og høst. Jeg har ikke lagt ned alle de timene for å være nummer 10 på en god dag med ni treff. Det er litt for dårlig. Jeg er trygg på at jeg gjorde det rette ved å hoppe av verdenscupen og dra hjem. Det er ganske deilig å vite. Hvis jeg bare hadde pilt rundt og gått World Cup nå så hadde jeg ikke gått noe fort og ikke fått noen god «feeling», fastslår Eckhoff.

Hun måtte gjøre litt om på kriseplanen etter at hun ble forkjølet i juleferien. Dermed måtte hun stå over denne helgens verdenscup i Oberhof.

Luftveisproblemer

– Da er du dømt. Det var ikke helt heldig, men samtidig tror jeg det var bra for kroppen at jeg fikk slappet av litt. Det var en uke med trening som gikk tapt, og det er jo ganske essensielt når juleferien er to uker. Samtidig skjønner du at kroppen ikke er den skal være når du kommer hjem og blir syk.

– Var det noe spesielt du måtte ta tak i da du kom hjem?

– Jeg har forsøkt å få kroppen i balanse igjen og har fått sjekket alt som sjekkes kan. Jeg har tatt mye blodprøver og prøvd å finne ut av det. Oppholdet i Östersund gikk nok litt hardt utover luftveiene og det har hengt litt i. Det skal være mye bedre nå.

Den store skrekken nå er å bli syk eller coronasmittet før turen til Beijing. Eckhoff skal til Ruhpolding og til Anterselva før hun kommer så langt.

– Det er noen hindre på veien, noen flyturer og køer. Det blir noe annet enn å være helt isolert i leiligheten min og få alle varer levert på døren, sier Eckhoff og ler.

Hun og kjæresten Ånund Lid Byggland utvidet kohorten under selve julefeiringen.

– Det ble feiring med mamma, pappa og farfar. Ellers var det dristigste jeg gjorde i julen å møte en del folk utendørs - på ski, sier Tiril Eckhoff.