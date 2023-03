Regelendringen får krass kritikk: – Presset til å risikere helsen

Det internasjonale skiskytterforbundet har bestemt at VM-renn ikke lenger skal gi verdenscuppoeng. Målet er å styrke mesterskapet som egen konkurranse.

Poengsystemet i verdenscupen endres også slik at vinneren av et renn får 90 poeng, i stedet for 60 som i dag. 2.-plass vil gi 75 poeng i stedet for 54 og treer får 60 poeng i stedet for 48. Som tidligere får de 40 beste poeng, foruten i fellesstart, hvor kun 30 løpere stiller til start.

Endringen vil ifølge Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) sørge for at utøvere som går glipp av et renn på grunn av sykdom, fortsatt kan ha muligheten til å vinne sammenlagtkulen.

I tillegg vil det ikke lenger være mulig å stryke løp i verdenscupsammendraget, og hvert løp blir dermed tellende. (NTB)