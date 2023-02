Bannet på direkten etter sølvbragden: – Jeg angrer skikkelig

OBERHOF (VG) Ingrid Landmark Tandrevold (26) tok sølv etter en rekke VM-nedturer, men bannskap direkte på NRK ødela noe av seiersfesten.







19.02.2023 15:52 Oppdatert 19.02.2023 17:32

– I dag skjøt jeg for meg selv. Jeg ville vise for meg selv at jeg kan det her. På sisterunden gikk jeg for alle som har heiet på meg, sier Tandrevold til NRK.

Hun forteller om mange støttemeldinger i innboksen etter lørdagens stafett, da hun måtte gå tre strafferunder og følte seg som synderen etter rennet.

Tandrevold raff på 19 av 20 skudd på fellesstarten. På den stående skytingen var hun helt feilfri. I en svært spennende avslutning tok hun sølv. Svenske Hanna Öberg (27) tok gull, mens Julia Simon (26) fra Frankrike tok bronse.

– Jeg fikk melding om at de var så slemme i pressesonen og «fuck dem». Unnskyld, jeg skal ikke banne på norsk TV.

JUBEL: Ingrid Landmark Tandrevold avslutter VM med sølv.

I pressesonen sier Tandrevold at hun raskt angret på språkbruken.

– Det var helt forferdelig. Jeg angrer skikkelig. Jeg tenkte på det da jeg sto på premieutdelingen, så jeg klarte ikke helt å nyte den. For jeg angret så på at jeg hadde bannet på TV. Det var ikke bra, det skal jeg aldri gjøre igjen, sier Tandrevold til VG – og erkjenner at det har vært noen tøffe dager i Oberhof.

– Det ble bare litt mye for meg, for alle har liksom vært så kritiske, så skulle plutselig alle være med på min glede. Så ble jeg litt bitter og ville ikke dele gleden med de som har vært kritiske, jeg ville bare dele den med de som har vært positive. Da bannet jeg, det angrer jeg på.

26-åringen gikk til slutt i mål 4,8 sekunder bak Öberg.

– I går følte hun at hun sviktet laget og at hun gjennom mesterskapet har sløst bort muligheter til å ta medalje. Hun føler at hun er i sitt livs form, sier landslagstrener Sverre Waaler Kaas til VG.

Han ga Tandrevold en stor klem i målområdet.

– Det er nesten så man ikke har ord, man er bare så fornøyd. Da er det bare å gi en klem og juble, sier Waaler Kaas.

Dette er Tandrevolds fjerde individuelle VM-medalje. Hun var også med på laget som tok gull i miksstafetten tidligere i Oberhof.

Karoline Knotten tok en sterk sjetteplass etter at også hun desket opp med 19 treff. Knotten og Tandrevold feiret sammen i målområdet. Skrur man tiden 24 timer tilbake, var det Knotten som trøstet Tandrevold etter stafetten.

– Hun har lagt opp tidligere og vært på pallen dagen etter. Hun er helt rå til å komme tilbake. Hun har gnisten i seg etter en sånn nedtur, sier Knotten til NRK.

– Det er skikkelig imponerende, jeg unner Ingrid å ta en medalje. Hun var veldig nære med en fjerdeplass tidligere i mesterskapet, men så får hun det til i dag, det er skikkelig kult, sier lagvenninne Juni Arnekleiv til VG.

Tandrevold havnet bakpå etter én bom på første skyting. Prikkfri skyting på andre liggende og første stående, gjorde at hun var tilbake i medaljekampen. På dette tidspunktet var hun nummer fire, cirka tyve sekunder bak den franske Anaïs Chevalier-Bouchet.

En feilfri serie også på den fjerde og siste skytingen, førte henne opp på annenplass, bare fem sekunder bak leder Hanna Öberg. Tandrevold ristet av seg den franske duoen Julia Simon og Chevalier-Bouchet, men Öberg ble hakket for sterk.

Sølvet var imidlertid en viktig opptur etter et turbulent VM.

