Thingnes Bø spår kaotisk VM-start: - En nøtt for smørerne

POKLJUKA (VG) Johannes Thingnes Bø (27) tror smørerne får den tøffeste jobben på VMs åpningsdag.

SNØR NED: Det er alt annet enn snømangel i Pokljuka denne vinteren. Her er Johannes Thingnes Bø utenfor hotellet de norske bor på rett ved VM-arenaen. Foto: Jostein Magnussen

For når Sturla Holm Lægreid (førsteetappe), Johannes Thingnes Bø (andreetappe), Tiril Eckhoff (tredjeetappe) og Marte Olsbu Røiseland skal ut og forsvare VM-gullet fra i fjor på mix-stafetten onsdag ettermiddag, er det meldt snø og rundt 0 grader.

– Dette blir en nøtt for smørerne. Det blir snøfall og varierende skiforhold. Det er noe vi bare må forberede oss på, sier Johannes Thingnes Bø.

Etter noen treningsturer i VM-løypene her i Pokljuka har han opplevd at det er lokale variasjoner.

– Inne i skogen er det mindre snø enn utenfor skogen. Det har vært trått og vått, dyp snø og hard snø. Vi har fått hele spekteret på de dagene vi har trent her. Det ser utfordrende ut for teamet vårt.

Thingnes Bø ser ikke bort i fra at man kan komme til å endre på hva man legger under skiene fra en første- til en fjerdeetappe.

– Smørerne er nok påskrudd, sier Thingnes Bø.

Det er Tiril Eckhoff også. Hun har i likhet med Thingnes Bø vært med og tatt mix-gull i to mesterskap på rad nå og tar gjerne et tredje.

Og denne gang er det kvinnene som skal gå sist og avslutte mix-stafetten.

– Det var ikke alle trenerne som var klar over det, sier Eckhoff og ler.

– Jeg synes det er kult at vi får vist oss frem på de siste etappene. Det blir en helt annen stafett, det blir spennende.

Til tider for spennende, antyder Johannes Thingnes Bø og viser til en løype som både er smal og svingete, og med det han kaller en «kranglete» avslutning.

– Her skjer det jo stavbrekk og fall nesten hvert år. Det blir tette dueller og jeg er sikker på at det i begge leirer vil glippe noen medaljer på et fall eller stavbrekk i dette mesterskapet, sier Thingnes Bø.

Med seks personer ute i løypen klarer ikke det norske støtteapparatet heller å dekke hver krik og krok av traséen.