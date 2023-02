VM-arrangøren beklager nasjonalsangtabbe – spilte feil versjon av «Ja, vi elsker»

OBERHOF (VG) Først gikk den for sakte, så altfor fort: Det har ikke vært bare enkelt å spille «Ja, vi elsker» for VM-arrangørene i Oberhof. De beklager – og lover bedring.

«JA, VI ELSKER» Å SYNGE UTE AV RYTME: Det har ikke stått på muligheter for VM-arrangøren å spille Norges nasjonalsang på medaljeseremoniene, men de har enda til gode å treffe riktig rytme.





16.02.2023 14:35

– Den første er jo som sirup, og alle synger mye fortere enn sangen, og jeg var jo spent på hvilken versjon som kom i går. Og så kommer jo «Ja, vi elsker» på speed, så rask at flagget var halvveis oppe da de var ferdig, sier NRKs Andreas Stabrun Smith – som har kommentert medaljeseremoniene for samme kanal i VM-magasinet i Dagsrevyen.

To forskjellige versjoner av Rikard Nordraaks melodi til Bjørnstjerne Bjørnssons nasjonalsang er blitt spilt på såkalte Medal Plaza under medaljeseremoniene her i VM-byen Oberhof.

Begge har hatt noen mangler ...

Først ble en litt for rolig versjon spilt, som gjorde at Johannes Thingnes Bø (29) og Marte Olsbu Røiseland (32) reagerte på kakefesten i etterkant.

«Gikk den ikke litt rolig?», spurte sistnevnte på NRKs sending.

Arrangøren bekrefter at feil versjoner av nasjonalsangene til Norge og Sverige er spilt ved en feiltakelse.

– For dette beklager vi uforbeholdent til utøverne og deres tilhengere. For å spille de rette versjonene i fremtidige seremonier, har vi kontaktet ambassadene til begge berørte nasjoner, skriver Bernd Wernicke, nestleder i organisasjonskomiteen for Oberhof-VM, i en uttalelse til VG.

Og da normaldistansemedaljene skulle deles ut onsdag, nok en gang med Thingnes Bø på toppen av pallen for herrene, var versjonen de spilte så rask at ikke flaggene var heist til toppen da den var i mål.

– Det er helt komisk, jeg må nesten si det og se humoristisk på det. Men det er litt trist at de ikke får til det, for det er øyeblikk som betyr mye for utøverne.

29-åringen kom seg fint gjennom begge versjoner, men for svenskenes del var problemene enda større.

Arrangøren måtte rykke ut i Aftonbladet for å beklage at nasjonalsangen var helt ute av sync da Hanna Öberg skulle motta sin gullmedalje etter sin seier på normalen onsdag. – Det låter veldig rart, kommenterte Sebastian Samuelsson, bronsevinner på herresiden.

– De burde jo spurt noen! Jeg ler litt av det, men det er jo synd. For noen utøvere er det den ene gangen noen havner på toppen av pallen, og så får de øyeblikket sølt til litt. Litt respektløst er det, faktisk, sier Stabrun Smith, som selv opplevde litt teknisk trøbbel i første direktesending: