OL-mesteren åpner opp om svindelsaken: – En trist situasjon

De franske skiskytterne tar bladet fra munnen etter at Julia Simon ble beskyldt for svindel mot OL-mester Justine Braisaz-Bouchet tidligere i år.

ANKLAGET: Julia Simon under en trening før VM i Oberhof i februar. Vis mer

Tidlig i juli ble den franske skiskytterstjernen Julia Simon anklaget for svindel, og nå åpner flere i det franske skiskyttermiljøet opp om uroen.

– Det er ikke enkelt. Jeg synes det er en trist situasjon. Men jeg hadde ikke gjort noe om jeg ikke hadde bevis, sier Justine Braisaz-Bouchet – OL-gullvinner på fellestart i 2022 – til TV 2.

Regjerende verdenscupvinner Simon ble anklaget for å ha brukt kredittkortet til lagvenninne Braisaz-Bouchet for å kjøpt varer på nettet til en verdi på mellom 1000 og 2000 euro, som tilsvarer mellom 11.000 og 23.000 kroner, under Blinkfestivalen i Sandens i fjor.

Saken har skapt splid i det franske skiskytterlandslaget. En av de andre på landslaget, Lou Jeanmonnot, er klar på hvem hun støtter i saken, etter at de i fjor gjorde et forsøk på å ikke ta parti med verken Simon eller Braisaz-Bouchet.

– Det var vanskelig i fjor. Nå støtter jeg Justine, for Julia gjorde noen dårlige valg. I fjor var det irriterende, nå er jeg bare sint, sier Jeanmonnot.

KONFLIKT I LAGET: De franske lagvenninnene Justine Braisaz-Bouchet (t.v.) og Julia Simon. Her etter et verdenscuprenn i Anterselva i januar i fjor.

Under Blinkfestivalen denne uken er flere av de franske skiskytterne tilbake i Rogaland. Simon er imidlertid ikke blant dem, og har heller ikke vært landslagssamlinger denne sommeren.

Jeanmonnot forteller at hun ikke har snakket med Simon siden de begge var i Oslo i slutten av forrige sesong. Hun tror at gjensynet med Simon vil bli både rart og komplisert.

– Jeg kan ikke forestille meg det. Jeg vet ikke hvordan det skal gå denne vinteren, sier hun.

– Jeg synes det er trist og litt tragisk at det har kommet så langt og at det har gått så lang tid. Også er jeg veldig spent på hvordan de skal klare å samarbeide til vinteren, for det er jo kanskje det aller viktigste, sier TV 2-ekspert Tiril Eckhoff.

Selv benektet Simon anklagene da de kom forrige måned.

– Julia Simons posisjon er klar. Hun bestrider anklagene, sa 26-åringens advokat Jean-Michel Reynaud om anklagene, ifølge den franske storavisen L'Équipe.

Saken ble tatt opp i et møte i disiplinærkomiteen i Frankrikes skiforbund 1. juni. Der ble det bestemt at man vil vente med å gjøre noe inntil politiet har konkludert i etterforskningen.