Vant selv med fall og brukket stav - Lægreid på pallen igjen

Med en oppvisning på standplass var det ingen som kunne slå Alexander Loginov (28) på normaldistansen i Anterselva i dag.

TIL TOPPS: Alexander Loginov vant VM-gull på sprinten i Anterselva i fjor. I dag var han best på den lengste distansen. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

22. jan. 2021 14:29 Sist oppdatert nå nettopp

Selv med ladekluss, fall og en brukket stav var russeren helt suveren på 20-kilometeren. Han skjøt 20 treff - som en av tre i feltet - og han skjøt lynhurtig.

Dermed tok 28-åringen sin tredje verdenscupseier.

Den andre kom nettopp her i Anterselva under VM i fjor. Da var han feilfri på sprinten og tok VM-gullet.

Nærmest kom skiskyttersensasjonen Sturla Holm Lægreid. Selv med to tilleggsminutter tok han en en 2. plass, nesten minuttet bak Loginov.

– Det er helt utrolig. Å ta pallplasser gang på gang betyr så mye for meg, sier Sturla Holm Lægreid til SVT.

- Jeg klarte å følge planen min. Det blir noen slurveskudd i dag, men alt i alt er jeg fornøyd med 18 treff.

Quentin Fillon Maillett ble nummer tre, bare en tidel foran Lukas Hofer - etter 20 kilometer.

Vetle Sjåstad Christiansen startet bra med to feilfri skytinger. Så kom det to bom på de to siste skytingene. Han ble til slutt nummer 7 og ble nest beste norske.

Erlend Bjøntegaard hadde 18 treff i dag og ligger på en 9. plass.

Rennet pågår fortsatt.

Johannes Thingnes Bø fikk det ikke til i dag med fire tilleggsminutter og ligger på en foreløpig 10. plass. Tarjei Bø fikk tre bom.

