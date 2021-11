Bjørndalen tilbake i Norge: - Var en ekstrem situasjon

LILLEHAMMER (VG) Her er Ole Einar Bjørndalen (47) tilbake i Norge, og endelig har han med seg sine kinesiske skiskyttere.

FÅR KONKURRERE IGJEN: Etter nesten syv måneder i Kina tar Ole Einar Bjørndalen med seg sine skiskyttere til Lillehammer og Sjusjøen.

9 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Sist han hadde med seg sine kinesiske landslagsløpere på tur var i Kontiolahti i Finland i midten av mars 2020. Så ble corona-pandemien uhåndterlig og utøverne reiste rett hjem til Kina. I all hast. Og der har de vært siden.

– Det er helt merkelig og tragisk. Vi har ikke fått lov å forlate Kina, men nå er alle på flyet til Norge. Jeg skal hente løperne på Gardermoen i kveld. Vi er veldig tilfreds med at alle har kommet seg på flyet og vi kan begynne å gå verdenscuprenn igjen, sier Bjørndalen.

VG møtte 47-åringen på Lillehammer fredag ettermiddag. Etter planen skal kvinne- og herrelandslagene til Bjørndalen ligge en uke på treningsleir på Sjusjøen før turen går videre til Östersund og verdenscupåpningen i Sverige om to uker.

Bjørndalen aner ikke hvor «de står» noen måneder før OL av den naturlige grunn at de ikke har fått konkurrert med utlendinger. Utøverne har kun fått gått testløp hjemme og har ikke fått gå verken IBU-cup eller verdenscup på ett år.

– Vi har ikke fått målt oss mot noen som har internasjonalt nivå. Det har vært mest krevende. Vi vet hvordan det var for to år siden, men hvordan det er nå er vi mer usikre på. Vi hadde et løft i fjor og har fått trent veldig bra i år uten forstyrrelser.

Bjørndalen og kona Darja Domratsjeva, som bidrar som trener for kvinnene, tilbrakte hele sist vinter i Kina.

– Det var en ekstrem situasjon. Nå i sommer har vi fått over flere trenere og vi reiste over i slutten av april så har vi hatt en drøy uke i Europa nå for å få gjort de siste forberedelsene.

Nå står de kinesiske utøverne over en tøff utfordring. Siden de ikke har konkurrert så er de heller ikke kvalifisert til flere av OL-øvelsene. Nå handler alt om å skaffe seg verdenscup-poeng og dermed kvalifisere seg til mesterskapet på hjemmebane.

– Vi må prøve å få kvalifisert flest mulig. Det betyr at vi blir værende i Europa til og med Ruhpolding-runden i midten av januar. Så reiser vi tilbake til Kina og gjør de siste forberedelsene til OL der. Løperne er også sugne på å gå renn nå, sier Bjørndalen.

Den norske sesongåpningen på Sjusjøen i helgen rekker ikke kineserne å få med seg. Den innledes i morgen, lørdag.