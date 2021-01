Bjørndalens Kina-prosjekt slår sprekker: - Er litt kniven på strupen

Ole Einar Bjørndalens Kina-prosjekt har fått et alvorlig skudd for baugen. Nå ser det ut som VM i neste måned går uten 46-åringens skiskyttere.

PÅ JOBB: Ole Einar Bjørndalen fotografert i Östersund etter at han tok på seg jobben som trener for de kinesiske skiskytterne. Foto: Jostein Magnussen

7. jan. 2021

Forrige gang Bjørndalens «håpefulle» konkurrerte var i Kontiolahti 14. mars i fjor. Så kom coronaen, og kineserne reiste hjem. Det spørs om de i det hele tatt blir å se før denne merkelige skiskyttersesongen avsluttes i Holmenkollen 21. mars.

– Kineserne er skeptisk til smittesituasjonen i Europa og vil ikke la noen utøvere reise dit. Det er noen kinesere som bor i Europa som får delta i enkelte idrettsgrener, men for oss er vurderingen at smitterisikoen blir for stor. Utøvernes helse går foran alt annet.

– Er du forberedt på at også VM i Pokljuka i februar ryker?

– VM er det neste målet for oss, men jeg tror det blir veldig vanskelig. Jeg kommer til å sende en ny søknad om å få tillatelse til å reise til VM, men jeg vet at andre forbund har fått avslag på reiseplaner for februar. Men det er jo lov å håpe at vi får klarsignal til å reise, sier Bjørndalen, vel vitende om at når man ikke deltar i verdenscup eller mesterskap så vil man også få trøbbel med å kvalifisere kinesiske skiskyttere til neste sesongs verdenscup og OL på hjemmebane.

Bjørndalens oppdrag var å løfte kinesiske utøvere og skape et stafettlag som kunne hevde seg under OL i Beijing. Nå har planene fått et skudd for baugen og oppdraget blir langt mer utfordrende.

– Corona-pandemien kompliserer alt. Kvalifiseringen for neste verdenscup og OL blir veldig krevende når man ikke får anledning til å delta i konkurranser. Vi kommer ikke til å gi opp, men slik situasjonen er nå så vet jeg ikke om vi klarer å få samlet nok poeng til å kvalifisere stafettlagene til OL. Det blir også veldig vanskelig å få et stort startfelt med kinesiske utøvere siden vi går glipp av så mange renn til å kvalifisere oss. Slik jeg har forstått det kan utøverne bruke resultatene fra de 12 beste rennene denne sesongen og helt frem til OL på å samle «kvalik-poeng». Vi kan kun kvalifisere oss via rennene i desember og januar (neste år) og kan ikke tillate oss å feile. Det er litt kniven på strupen, for å si det sånn, men vi gir ikke opp.

– Har lært av kineserne

Ole Einar Bjørndalen var utøveren som aldri var syk når det gjaldt. 46-åringen er kjent for sine ekstreme tiltak for å holde seg frisk og kan alle knepene. Avholdsmannen gurglet halsen i ren sprit hver kveld for å fjerne «baselusker», han forseglet hotellrom i plast og fikk innført utendørs pressekonferanser for de norske skiskytterne i en eim av antibac - selv i 12 minusgrader.

I Kina har han imidlertid lært mye nytt om «faget» smittevern.

– De er jo mer nøye enn jeg var på mitt «verste». Jeg forsøkte å leve «smittefritt» i 25 år, men selv jeg har lært mye av kineserne på dette området. De er mer ekstrem enn det jeg var og har bedre systemer. At de setter utøvernes helse øverst og tar covid-19-viruset ekstremt seriøst er selvsagt riktig, men nå kan det jo se ut som corona-tiltakene som det internasjonale skiskytterforbundet har innført fungerer svært godt. Uansett, de får gjøre sin vurdering, sier landslagstreneren til VG.

Han, kona Darja Domratsjeva og datteren Xenia har - med unntak av én uke i Monaco - vært i Kina siden i sommer. Kona har også trenerjobb.

Selv om han lever i en «boble» og ikke tar seg noen friheter, har han vært corona-testet 25 ganger.

Og han er blitt god på å improvisere.

– Her må man være forberedt på å endre planer kjapt. Vi har endret ekstremt mye, ikke bare plan A, B og C. Vi er langt ute i alfabetet, sier Bjørndalen.

Onsdag valgte han å gi utøverne sine fri. Nord for Beijing var det svinkaldt med 31 blå og kraftig vind.

– Det skal bli litt bedre torsdag, med 24 minusgrader, sier Bjørndalen og ler.

Han håper å kunne få til noen konkurranser i Kina fremover slik at utøverne får prøvd seg.

– Å gå testløp er nå en ting, men det de trenger er konkurransetrening. Det er dét man blir bedre av. Det er den beste treningen, sier Ole Einar Bjørndalen.

Denne og neste ukes verdenscup fra Oberhof må han se foran PC-en. Med sine ni seirer er han fortsatt den som har vunnet flest ganger i Oberhof.

Den rekorden vil han fortsatt ha når skiskyttersirkuset deretter beveger seg videre til Anterselva.