Vraket til 20 km, nå kan fellesstarten ryke: - Ekstremt bittert

POKLJUKA (VG) En skuffet Vetle Sjåstad Christiansen (28) må bare innse at det fort kan bli mer enn 20-kilometeren som ryker i skiskytter-VM etter vrakingen.

FÅR IKKE VÆRE MED: Vetle Sjåstad Christiansen har bare fått testet VM-løypene på treningene. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Onsdagens normaldistanse går uten 28-åringen. Dermed mister han også muligheten til å sikre seg de få verdenscuppoengene han trenger for å kvalifisere seg til det siste rennet i VM: fellesstarten.

Sjåstad Christiansen er nå nummer 13 i verdenscupen. Topp 15 får gå fellesstarten. Etter 20-kilometeren kan Benedikt Doll, Fabien Claude, Simon Eder og Aleksandr Loginov gå forbi nordmannen. Hvis bare to gjør jobben på den klassiske skiskytterøvelsen, så vil Sjåstad Christiansen fortsatt få gå fellesstarten.

– Det vil være ekstremt bittert hvis jeg ikke får gå. Jeg ville sett på meg selv som en pallkandiat på fellesstarten, men nå kan jeg miste den muligheten. Det er det dårligste argumentet for å få den normalen isolert sett, men likevel, sier han og frykter det «går den gærne veien» på onsdag.

Sjåstad Christiansen ble skuffet da han ble vraket.

– Det er skuffende for meg personlig å ikke få gå. Samtidig skjønner jeg jo veldig godt begrunnelsen. For selv om det ikke har klaffet helt for de norske, bortsett fra for Johannes Thingnes Bø på jaktstarten, så har det jo vært i nærheten. Det har vært litt variabelt på skytebanen for Tarjei (Bø) og Johannes (Dale), men ledelsen har valgt å gi de en ny sjanse. Det kan jo være «fair» og så hadde det vært ok om jeg hadde fått gå.

Han var på den andre siden under VM i fjor. Da hadde han en skuffende 20-kilometer i Anterselva og ble nummer 62.

– Kanskje burde Erlend (Bjøntegaard) fått en anledning der til å vise seg frem. Jeg hadde en ruskete normal.

28-åringen kom til Pokljuka med håp om å få gå normalen, en stafettetappe og fellesstarten. Han tror ikke at han får gå stafetten heller.

– Den norske tradisjonen er at stafettlaget skal gå en distanse før, og det har vel aldri skjedd at noen har gått rett inn på stafetten. Ledelsen holder kortene tett til brystet, men det virker jo som det ikke blir noe på meg i dette mesterskapet.

Helt bortkastet har ikke oppholdet vært for «superreserven». Han har fått lagt inn en solid treningsmengde, gått noen testløp og lagt et grunnlag for fin form til sesongavslutningen.

– Jeg satser jo på å avslutte med stil, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

Landslagssjef Per-Arne Botnan sier til VG at man ikke kan ta hensyn til at Sjåstad Christiansen kunne sanket de poengene han trengte på normalen for å kvalifisere seg til fellesstarten.

– Vi har tatt hensyn til hva som er prestert tidligere denne sesongen, og nå er det de fire best kvalifiserte som får gå. Vi har gjort en totalvurdering, sier Botnan.