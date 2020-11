Sjåstad Christiansen kritisk til sesongstarten: – Går i fellen igjen

BEITOSTØLEN (VG) Det internasjonale skiskytterforbundet ønsket å markere verdenscupstarten med brask og bram. I stedet starter sesongen med den lite TV-vennlige 20-kilometeren på landsbygda ute i de finske skoger.

PÅ TRENING: Vetle Sjåstad Christiansen under en treningsøkt på Beitostølen i begynnelsen av november. Foto: Jostein Magnussen

Det har fått flere til å reagere.

– Vi fikk jo inntrykk av at de ville skape litt show rundt åpningshelgen i verdenscupstarten, så går de i fellen igjen og starter med normaldistansen. Den opprinnelige planen var å «kickstarte» sesongen med supersprint og mix-stafettene, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

Han er opptatt av at den klassiske skiskytterøvelsen blir på programmet, men mener det er unødvendig å starte sesongen med den lengste øvelsen.

– Jeg synes vi kunne vel dratt til med litt mer show i åpningshelgen i Kontiolahti, fastslår Sjåstad Christiansen.

EN ÉNER: Johannes Thingnes Bø skifter til tørre klær etter en treningsøkt på Beitostølen denne uken. Foto: Jostein Magnussen

Tarjei Bø velger å se litt humoristisk på «grepet» til IBU, det internasjonale skiskytterforbundet.

– Det blir en joker for alle skiskyttere som har lyst å ikle seg den gule ledertrøyen en gang i løpet av karrieren. De som aldri klarer det etter en lang sesong får muligheten allerede på den første øvelsen: skytekonkurransen 20-kilometer. 20 skudd med ett minutt i tillegg for hver bom. Da er det minst 20 mann som kan ta den gule trøya. Det bør være motivasjonen til alle, sier Tarjei Bø.

Bø er i likhet med lillebror Johannes Thingnes Bø bare interessert i å komme i gang igjen.

– Hadde du spurt meg om det i midten av januar, hadde jeg hatt et annet svar enn nå. Nå er vi så sugne på å konkurrere at du kan sende oss ut i steinete løyper i tåkehavet og jeg hadde tatt det hvilken dag som helst. Så får vi se når blodsukkeret er litt lavere etter intervallene om vi er enige, humrer Tarjei Bø.

Apropos tåke og steinete løyper. At det nye året starter med konkurranser i to uker i tyske Oberhof i januar, attpåtil uten publikum, preller også av.

Johannes Thingnes Bø vil ikke slakte rennprogrammet.

Tror på gode TV-tall

– Det blir skiskyting med brask og bram likevel fordi folk er så sultne på å se aktiv vinteridrett. Folk er redde for at sportslørdagen og søndagen skal ryke på grunn av corona-smitten, og hvis vi da kan starte i Finland med 20-kilometeren så kan det hende at TV-tallene går til himmels.

– Så selv med 114 deltakere og ingen vet hvem som leder eller vinner, så kan det bli TV-underholdning?

– Det tror jeg. Det blir litt sånn at uansett hva en får se av live-sport på TV så blir det bra. Så da får vi bare håpe at skiskytter-rennene i Kontiolahti kan gjennomføres som planlagt, sier Thingnes Bø.

Skiskytternes sesongstart på Sjusjøen i midten av måneden er avlyst av corona-hensyn, og det blir heller ingen konkurranser i Trysil, som var villige til å ta over arrangementet. Nå får skiskytterne gjennomført et testløp på Sjusjøen til uken.

