VM-gull til Norge: Enorm opphenting etter kollaps på andre skyting

Ingrid Landmark Tandrevold fikk den store skjelven og skjøt fire bom på stående. Men Sturla Holm Lægreid hadde en ellevill dag på jobb - og la grunnlaget for norsk VM-gull i mixed stafett.

Johannes Thingnes Bø gikk Norge inn til gull etter en enorm opphenting.

På ankeretappen skapte Thingnes Bø spenning på første skyting. Han skjøt tre bom, men reddet seg inn på ekstraskuddene. Italia kom seg foran, men ble senere forbigått.

– Det var dårlig skyting. Vi gikk så fort på den første runden, og det var flere som bommet. Planen var ikke å gå så fort at jeg skulle skyte dårlig, sier Thingnes Bø til TV 2.

Han forklarer også bomskuddene med «VM og nervøsitet».

På stående skjøt både Norge og Italia én bom, men traff på første ekstraskudd. På sisterunden var Bø helt overlegen.

– Dette er definisjonen på verdens beste lagkamerater. Jeg følte meg som en dritt, men så sa Sturla at «dette er kjempebra, for jeg har lyst å være i angrepsposisjon», flirer Ingrid Landmark Tandrevold overfor TV 2.

Det startet tungt, men for en dag det skulle bli for Norge på snøen i Oberhof onsdag. Og på sisteetappe la Thingnes Bø inn litt ekstra drama med en bom på siste skyting, men han var iskald og traff på første ekstraskudd. Han viste for alle at han er verdens beste skiskytter da han parkerte Italia fullstendig i kampen om gullet.

Etter førsteetappe så det tungt ut. Ingrid Landmark Tandrevold skjøt blinkene rett ned på liggende, men på stående ble det fryktelig tungt. Fire bom og en strafferunde.

– Litt rart at hun fortsatte på samme blink etter bommen. Det virket som panikk i den skytingen, sier TV 2s ekspert Ole Einar Bjørndalen.

Tandrevold passerte ut 56 sekunder bak Julia Simon fra Frankrike. Norge var nummer 16 etter andre skyting. Tandrevold sendte Marte Olsbu Røiseland ut på 8. plass, 55 sekunder bak Frankrike.

Tandrevold hadde det tungt etter sin etappe.

– Kjip måte å starte VM på. Det var jo ikke det utgangspunktet vi hadde håpet på og det var i hvert fall ikke det utgangspunktet jeg håpet å gi dem, sier Tandrevold.

– Hva skjer på stående skyting?

– Jeg får den beryktede stafettskjelven og starter å skjelve i beina. Jeg var nok litt redd for å bomme og det er det ikke smart å være, svarer Tandrevold.

– Ole Einar sier han tror du får panikk, fordi han merker at du skyter på samme blink to ganger etter å ha bomma på den ene blinken.

– Når du har skjelven, så har du lite kontroll på børsa. Og da må man virkelig bare jobbe for å prøve å finne svart (blinker). Da prøvde jeg meg to ganger på samme blink og det skal jeg jo egentlig ikke gjøre, men ja det er nå slik det er, svarer Tandrevold.

Men Norge kan mixed stafett. Fasit før onsdagens stafett: Seks VM-gull og to OL-gull. Norge har vunnet fire mixed stafetter på rad i mesterskap.

Fakta Norge i blandet stafett siste fem mesterskap: OL Beijing 2022: Gull (Frankrike sølv, Russland (ROC) bronse)

Pokljuka 2021: Gull (Østerrike sølv, Sverige bronse)

Antholz 2020: Gull (Italia sølv, Tsjekkia bronse)

Östersund 2019: Gull (Tyskland sølv, Italia bronse)

OL Pyeongchang 2018: Sølv (Frankrike gull, Italia bronse) Vis mer

Røiseland er mesterskapsløper, med 11 VM-gull før onsdagens renn. Og hun skjøt i spinnvilt tempo. Alle blinkene gikk rett ned på liggende, og hun tok innpå 15 sekunder til teten. Det så lovende ut for. Men på stående ble det to bom, dermed tok Røiseland bare seks sekunder på Frankrike fra veksling og ut fra stående skyting.

Dorothea Wierer gikk en kjempeetappe og vekslet først. Røiseland vekslet som nummer fem, 50 sekunder bak Italia.

STRÅLENDE: Marte Olsbu Røiseland sendte Sturla Holm Lægreid ut på tredje etappe.

Da herrene satte i gang skjedde det mye på første liggende skyting, og Tyskland måtte ut i strafferunde, og plutselig var Sturla Holm Lægreid og Norge nummer tre. Lægreid gikk en enorm etappe, og tok inn de 50 sekundene Norge lå bak.

– Monsteretappe av Sturla dette. Det går ikke an å gjøre det bedre, sier Bjørndalen på TV 2s sending.

Johannes Thingnes Bø ble sendt ut 0,7 sekunder foran Frankrike på den siste etappen. Han gikk som vanlig i voldsom fart på ski, men på standplass ble det spennende, Thingnes Bø skjøt tre bom på liggende. Men det var flere som skjøt på den skytingen, Sverige og Sebastian Samuelsson måtte ut på hele tre strafferunder.

Italia og Norge skjøt side om side på siste stående. Og den siste blinken satte de ned samtidig. Tommaso Giacomel og Thingnes Bø fikk en duell. Men Thingnes Bø var helt overlegen.