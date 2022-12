Koronasmitte hos skiskytterne

Skiskytternes skytetrener og smører har testet positivt for korona.

SMITTET: Herrelagets skiskyttertrener Siegfried Mazet har testet positivt for korona.

14. des. 2022 10:36 Sist oppdatert nå nettopp

Det er herrelagets skytetrener Siegfrid Mazet og smører Espen Mikkelsen som har levert de positive testene.

Det opplyser Skiskytterforbundet i en pressemelding.

– Vi har som vanlig hatt gode rutiner og vært oppmerksomme på den økte smitten i samfunnet. Det er ikke til å unngå at enkelte kan pådra seg smitte når vi er på reise slik som vi er. Dette får ingen andre konsekvenser enn at vi strammer ytterligere inn, og at de to ikke lenger er sammen med laget, forteller helsesjef Ragnar Hagen i Norges Skiskytterforbund.