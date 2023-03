Tiril Eckhoff om det vanskelige året: – Aldri vært så langt nede

Etter sesongavslutningen i fjor: «Gikk på veggen», sa Eckhoff til VG noen måneder senere – uten å gå nærmere inn på hva det var. Coronasykdom og ettervirkningene av denne ble senere oppgitt som årsak, og hun slet med søvnen.

Høsten 2022: Tilbake i trening, men må ta flere pauser.

November: Ny pause, både fra treninger og konkurranse. – Tiril Eckhoff har gått gjennom en utfordrende periode i det siste, og har ikke hatt det helt bra. Hun kan derfor ikke delta på hverken treninger eller konkurranser den nærmeste tiden, opplyste Norges Skiskytterforbund i en pressemelding.

Desember: Tilbake i trening, men ikke klarert for konkurranser.

Januar: VM-uttaket for skiskytter-VM i Oberhof kommer – uten Tiril Eckhoff. Trener Patrick Oberegger melder at sesongen trolig er over for hennes del. Hun ble likevel garantert landslagsplass kommende sesong om det skulle passe henne.

Februar: Eckhoff sier til NRK at hun vurderer å legge opp som skiskytter og åpner opp om søvnproblemer.

Mars: Eckhoff bekrefter at hun gir seg som skiskytter.