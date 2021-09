Lillebror har gullet storebror mangler. OL i Beijing blir tiden for revansje.

Brødrene Bø elsker å konkurrere. Særlig mot hverandre.

Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø er to av skiskytterverdenens største stjerner. Brødrene har samlet sammen OL-gull, VM-gull og en hel rekke verdenscupseire gjennom årene.

De har alltid konkurrert mot hverandre. Behovet for å vinne har vært stort helt siden de var små.

Selv om begge har fått utdelt gullmedaljer i OL, mangler Tarjei det individuelle. Det fikk lillebror tak i før ham.

– Johannes har klart det før, så nå tenker jeg det burde være min tur, forteller storebror Bø.

De sitter mellom stabler av bøker som hver av dem signerer. I høst gir de nemlig ut boken Brødrekraften. Den handler om livet som brødre, bestevenner og rivaler. Samtidig skal de trene seg opp til enda et OL. Denne gangen 1800 meter over havet, i Beijing.

– Beijing blir et rotterace

Lillebror Bø tok individuelt OL-gull i Pyeongchang i 2018. Lykken var naturligvis stor for dem begge. Men likevel var det en rar følelse for storebroren, som ennå ikke har fått oppleve å stå alene på toppen av OL-pallen etter et individuelt løp.

– Selve gullet var litt spesielt, siden vi begge hadde mulighet til å ta det. Så feilet jeg, og han greide det. Det var naturligvis sårt der og da, forteller Tarjei.

Han håper på at det er han som vil trekke det lengste strået i Beijing.

– Kanskje vi tar to gull hver, spøker lillebror.

Det er ikke mange av skiskytterne under OL i Beijing i 2022 som har klart å ta et OL-gull fra før. Når startskuddet går, vil det bli et rotterace, mener de.

– Det er vel kun tre mann på start som har et OL-gull. Det er derfor mange i min situasjon som er sugne på det, forteller Tarjei.

Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø er både rivaler og bestevenner. De vil prøve å gjenskape de mange suksessene fra karrieren i OL i 2022, der begge går for gull.

– Føler ikke han er fem ganger så god

Seire har det blitt mange av for brødreparet. Til sammen har de 23 VM-gull. Men i verdenscupen har lillebror dratt litt ifra. Han har 52 seire i verdenscupen. Storebror har 12.

Når Aftenposten nevner statistikken for dem, trekker de på smilebåndet.

– Det er jo knus! Johannes er bedre, men jeg føler ikke han er fem ganger så god, skyter storebror Bø inn.

Siden lillebroren kom inn på elitelandslaget i 2014, har de to gått syv verdenscupsesonger sammen. Konkurransen er stor, men du skal ikke ha mye kjærlighet i kroppen for å se at de er stolte av hverandre når ting går bra for den andre.

– Jeg har fått i overkant av det jeg fortjener kanskje, og Tarjei har fått i underkant. Da har du plutselig luken i statistikken, forteller den yngste.

– Vi liker å slå hverandre

Dynamikken mellom brødrene og rivalene er stort sett bare bra. Tarjei forteller at de liker å slå hverandre, men til sammenligning heier de like mye på den andre.

– Vi er rivaler utenfor idrettsbanen, men vi er nok mer lagkamerater når vi konkurrerer sammen, legger minstemann til.

Hvorfor det er de to i en søskenflokk på fem som er blitt toppidrettsutøvere, har de ikke en god forklaring på. Men de mener at følelsen av å vinne må ha mye med det å gjøre.

– Vi er vel kanskje født med litt mer konkurranseinstinkt. Jeg tror vi fikk en god følelse av å vinne ting, som har ført til at vi har behov for å fylle på mer av det, forteller Johannes.

– Det å trene er det ikke så mange idrettsutøvere som elsker, inkludert oss. Dragningen er mot konkurranser. Da blir batteriet fylt opp for neste duell, legger storebror Bø til.

Planen for OL er derfor klar. De ønsker å bygge videre på de mange suksessene de allerede har. Forhåpentlig blir gullsekken litt tyngre for dem begge etter målstreken i Beijing i 2022.

– Tarjei er sulten nok på gullet, det kan jeg skrive under på, fastslår lillebroren.

PS: Verdenscupen i skiskyting starter i Östersund den siste helgen i november.

Fakta Tarjei Bø Født: 29. juli 1988 (33 år) Sport: Skiskyting Klubb: Markane IL Meritter: Stafettgull fra OL i 2010 og stafettsølv fra OL i 2018. Har elleve gull i VM, hvor to er individuelle og ni på stafett. Har også to VM-sølv på stafett, samt åtte bronse hvor seks er individuelle. I tillegg har han førsteplass i tolv verdenscuprenn. Han ble verdenscupvinner i 2010/11-sesongen, fem poeng foran Emil Hegle Svendsen. Vis mer