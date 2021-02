Endelig en opptur for Tandrevold: Kollaps med hjerteflimmer for en måned siden, nå VM-bronse

VM i skiskyting hadde vært en gullfest for norske skiskytterjenter. Det ble ikke gull tirsdag, men full fest for bronsen til Ingrid Landmark Tandrevold.

Ingrid Landmark Tandrevold slo tilbake etter middels resultater og en kollaps for bare en måned siden. Hun ble Norges medaljeredning tirsdag når de andre sviktet. Foto: Primoz Lovric, NTB

Den såkalte normaldistansen er Norges akilleshæl i mesterskap. På kvinnesiden har ikke Norge vunnet siden 2013, og Marte Olsbu Røiselands medalje fra i fjor er den eneste i perioden. Det ble ikke gull denne gangen heller. Tsjekkiske Markéta Davidová vant foran svenske Hanna Öberg.

Ingrid Landmark Tandrevold gikk sist ut av de norske løperne. Det var ingen store forventninger til henne. Etter en 21. plass på sprinten og en 10. plass på jaktstarten ble det mest snakk om gullene til Tiril Eckhoff.

Men Tandrevold gikk seg jevnt opp på listene mens de norske lagvenninnene pådro seg et ekstraminutt for hver bom de fikk underveis. Bare én bom og god fart i sporet holdt for Tandrevold.

Det er sterkt av en løper som så sent som i midten av januar kollapset under et verdenscuprenn i Oberhof. Hun hadde hjerteflimmer. Relativt ufarlig, men ubehagelig var diagnosen. Dermed var det bare å kjøre på. Og på VMs fjerde distanse slo hun til.

Fakta Ingrid Landmark Tandrevold Alder: 24 år (født 23. september 1996) Fra: Bærum Bor: Oslo Klubb: Fossum IF Meritter: 2 VM-gull på stafett, 1 sølv fra VM i Östersund i 2019 på sprinten, 1 VM-bronse i 2021 på 15 km. 2 gull fra junior-VM Verdenscupen: 6 pallplasser, ingen seiere. Beste plassering i verdenscupen sammenlagt: 7 i 2018/19-sesongen. Vis mer

– Jeg er bare utrolig glad og stolt over den snuoperasjonen jeg har gjort, sa hun rørt til NRK etter løpet.

Med den dramatiske kollapsen i Oberhof i minne, var det ikke vanskelig å forstå at det var både en lettet og en glad Fossum-løper som lot seg intervjue av NRK.

– Det å være på pallen i dag er en stor dag for meg, sa hun.

Det var på sprinten i januar at helseproblemene oppsto. Ut fra siste skyting kjente hun at noe ikke var som det skulle være. Hun kjente igjen symptomene. Dette hadde hun hatt før, fire år tidligere på samme sted. Hun har jevnlig kontrollert hjertet. Hun ble også undersøkt etter hendelsen i Oberhof og fikk raskt lov til å starte i konkurranser igjen.

– Jeg har helt fantastiske folk rundt meg og en kjæreste hjemme som betyr alt. Det har vært en del lange telefonsamtaler, og det har vært mye backing hjemmfra, sa Tandrevold og var glad for at skiskytterne er sponset av et mobilselskap som betaler telefonregningene.

Ida Lien etter å ha gått i mål som beste norske løper på normaldistansen i VM i skiskyting. Hun er VM-debutant. Foto: Primoz Lovric, NTB

Hadde los på medalje

VM-debutanten Ida Lien lå an til medalje helt til det tredje skuddet på siste stående. Da raknet det så smått for utøveren fra Ole Einar Bjørndalens klubb Simostranda. Og da hun først hadde bommet, kom det én til. Dermed var hun ikke lenger i kamp om de aller gjeveste plasseringene. Men uansett et sterkt løp. 18 treff.

– Dette var kjempegøy. Jeg merket på siste skyting at jeg var skjelven og sliten. To skudd glapp, men jeg er kjempefornøyd likevel, sa hun til NRK etter løpet.

Lien havnet til slutt på en 11. plass.

Marte Olsbu Røiseland var svært skuffet etter normaldistansen i VM. To bom på siste stående sendte fjorårets VM-dronning langt ned på listene. Foto: Primoz Lovric

Skuffet Røiseland

Marte Olsbu Røiseland som dominerte VM i Anterselva for ett år siden, lå an til noe virkelig stort. Men det var denne fordømte siste stående skytingen. Det ble to bom. Dermed ikke noe medalje denne gangen heller. På samme tidspunkt for ett år siden hadde hun fire medaljer. Nå har hun kun gullet fra blandet-stafetten å se tilbake på med glede.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si om årsaken. Når det butter imot om igjen og om igjen, er det vanskelig å se lyst på det, sa en skuffet Røiseland til NRK. Hun ble til slutt nummer 20.

For Tiril Eckhoff var flyten borte. Det ble én bom på første skyting, én bom på den andre og like godt to bom på den tredje skytingen. Dermed var den foreløpige VM-dronningen litt lenger nede på resultatlistene. Men blant de beste langrennstidene hadde hun uansett.

– Akkurat det hjelper veldig lite på normaldistansen. Det var mye bra på standplass, men jeg klarer ikke å holde trøkket gjennom seriene. Det går fint å havne litt nedpå når Ingrid gjør det så bra.

Eneren fra de to første individuelle distansene ble dårligst av de norske med en 23. plass.

PS! Det ble litt norsk gullsmak uansett. Den tidligere norske dametreneren Egil Gjelland er trener for de tsjekkiske jentene. Vinner Davidová passet på å hylle sin norske trener etterpå.

– Han er en fin støtte for oss, sa hun til NRK.