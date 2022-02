Thingnes Bø tatt av vinden – Tarjei Bø tok OL-sølv

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Da Johannes Thingnes Bø ble tatt av vinden på nest siste skyting, benyttet Quentin Fillon Maillet sjansen.

13. feb. 2022

Franskmannen, som hadde vunnet de fire siste jaktstartene han gikk før OL, lå bak nordmannen, men på tredje skyting snudde alt.

Vinden tok seg opp da Thingnes Bø skulle skyte. 28-åringen bommet på de tre første skuddene, mens Fillon Maillet fikk langt bedre forhold - og fylte.

På siste skyting fullførte franskmannen jobben med 20 (!) treff. Og på siste skyting benyttet også Tarjei Bø sjansen og fylte. Så la han bak seg Eduard Latypov ut på sisterunden.

Dermed sikret Tarjei Bø seg sin andre individuelle OL-medalje - på to dager. Gårsdagens sprint-bronse ble til sølv i dag - foran Latypov.

– Jeg blir eldre og eldre, men akkurat nå blir jeg bedre også. Jeg er glad og litt overrasket. Jeg hadde spart krefter underveis. Den jevne fartsøkningen var for å få vekk italieneren, så var russeren også borte. Nå har jeg en komplett samling fra OL (gull på miks, bronse på sprint og sølv nå), sier Tarjei Bø til Discovery.

– Det er fantastisk. Han fikk nok en boost etter gårsdagens bronse og viser at han er sterk i hodet, sier sportssjef Per-Arne Botnan til Discovery om 33-åringens OL-sølv.

Marte Olsbu Røiseland er OL-dronningen, men med gull på normal og jaktstart samt sølv på sprint og miksstafett er Quentin Fillon Maillet OL-kongen.

Fillon Maillet og Lukas Hofer - nummer fire i dag - var de eneste i feltet som skjøt 20 treff.

Johannes Thingnes Bø gikk inn til en 5. plass med i alt syv strafferunder. 28-åringen måtte gå én kilometer ekstra i strafferundene.

– Dette var en hard dag på jobb. Det ble for mange bom som til slutt ender med et dårlig resultat. Jeg var nok litt for sliten i dag. Tarjei er dagens lyspunkt. Han gjorde et utrolig godt løp. Det gjorde de andre på pallen også. De gjorde det vanskelig for meg, sier Johannes Thingnes Bø til VG.

– Hvorfor går det som det går i dag?

– Vindforholdene er en stor del av det. I tillegg var det kaldt. Nå må vi bare nullstille inn mot stafetten. Tarjei viser god form, mens vi andre må skjerpe oss

Vetle Sjåstad Christiansen tok en 15. plass. Sturla Holm Lægreid hadde store problemer på standplass og fikk 10 strafferunder. Det endte med en 24. plass.

Bare én annen skiskytter i feltet hadde like mange strafferunder som Lægreid - mannen med over 90 i treffprosent på både liggende og stående.