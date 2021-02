Norsk VM-gull: – Jeg har fått høre at jeg ikke er så god i mesterskap

Skiskytter Tiril Eckhoff traff gull i VM. – Rått, sier tidligere lagvenninne.

Tiril Eckhoff innfridde fem år etter VM-gullet på sprint i Holmenkollen. Foto: Primoz Lovric, NTB

13. feb. 2021 15:21 Sist oppdatert nå nettopp

Tora Berger, tidligere stjerne og olympisk mester i skiskyting, er imponert over det de norske kvinnene får til.

Hun fulgte Fossum-utøverens på vei mot et nytt VM-gull i sprint, slik Eckhoff klarte første gang i Holmenkollen i 2016.

Eckhoff var absolutt blant dem som ble sett på blant gullfavorittene, men det var også lagvenninnen Marte Olsbu Røiseland. Sørlendingen måtte opp i to bom, som ikke holdt til å bli mester denne gangen. Hun skulle forsvare gullet fra siste VM i Anterselva i fjor, men det ble ingen kopi.

– Det var fantastisk levert, mente NRK-ekspert Ola Lunde, da 30-åringen Eckhoff kastet seg inn over målstreken etter 7,5 km sprint.

En sliten Tiril Eckhoff i mål. Foto: Primoz Lovric, NTB

Viktig å få revansje

– Dette føltes veldig deilig, jeg hater munnbind, sorry, sa hun til NRK da gullvinneren ble intervjuet etterpå.

Hun refererte til det hun omtalte som «drittmesterskap i fjor».

– Jeg har vært giret på å revansjere fjoråret. Da var det deilig å skyte 0–0. Det var veldig emosjonelt. Det var veldig tøft på skytebanen og jeg presset de ned (blinkene).

På ståendeskyting startet hun greit og ble veldig urolig.

– Jeg måtte skjerpe meg.

Hun fortsatte og snakket om følelsene som kom da seieren var i havn:

– Jeg blir litt rørt. Selv om det ikke er noe publikum.

Hun hadde mer å komme med på hvorfor dette betydde så mye:

– Jeg har fått høre at jeg ikke er så god i mesterskap. I dag innfrir jeg.

Da hadde hun skutt ned ti blinker, selv om det var varierte forhold og hun var urolig på standplass.

Men Eckhoff er i form og har gått mange gode renn denne sesongen. Hun hadde vunnet tre av seks sprinter før mesterskapet i Slovenia. Og ikke nok med gull – hun tok også over den gule ledertrøyen i verdenscupen, som lagvenninne Marte Olsbu Røiseland hadde før dagens start. Da var det åtte poeng som skilte de to norske.

For en gjeng!

Tora Berger fulgte ivrig med på VM-sprinten.

– Jeg gikk med Tiril på lag noen år før jeg ga meg. Jeg husker at hun var veldig nysgjerrig. Tiril spurte og lurte mye og var ute etter å lære.

Og det har Eckhoff gjort. Berger var lenge et forbilde.

39-åringen, som har åtte VM-gull, to OL-gull og mange andre internasjonale mesterskapsmedaljer, er trener på Meråker skigymnas. Hun noen av sine største prestasjoner da hun hadde bikket 30 år. Det forteller Eckhoff at hun kan ha mye å glede seg til i årene fremover.

– De er rå begge to, sier Berger, og tar med Marte Olsbu Røiseland i samme slengen. Hun har en imponerende VM-statistikk, men i sprinten ble det ingen pallplass. Hun fikk det litt tøffere:

– Det var kjedelig ståendeskyting. Jeg føler at jeg ikke fullfører. Jeg hadde bra fart i sporet. Det var gøy å se at Tiril tar over, sier Røiseland.

Hun skjøt ett skudd på stående, men det neste skuddet ville ikke inn da hun skulle lade.

– Skudd nummer to hadde kilt seg. Det var irriterende, sier Røiseland til NRK.

Hun klandret bare seg selv i målområdet.

– Det er litt bittert, sier hun.

Røiseland endte på 6. plass, Ida Lien ble nummer 17, Ingrid Tandrevold 21 og Karoline Knotten nummer 41.

Marte Olsbu Røiseland hadde medalje i åtte VM-starter på rad, men denne gangen ble det sjetteplass. Foto: Primoz Lovric

Så kom tårene

Da Eckhoff ble intervjuet av NRK litt senere, sa hun:

– Jeg er fornøyd med dem som backer meg uansett, også sponsorene som støtter meg når det ikke går så bra.

Tårene satt løst.

– I dag er det deilig å si at jeg er tøff mentalt. Endelig kan jeg klappe meg på skulderen og si at det er «dritbra».

I mål var hun 12 sekunder foran Anaïs Chevalier-Bouchet, som endte på 2. plass. Og 14,4 foran H. Sola.

Søndag venter jaktstart. Da går hun ut som nummer 1.