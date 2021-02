Verdensmesterens triks – har klart å nullstille seg

Tiril Eckhoff slapp tårene løs da hun skjønte at hun var blitt verdensmester individuelt for andre gang i karrieren.

Bedre blir det ikke. Tiril Eckhoff er verdensmester. Det kjennes godt. Foto: Primoz Lovric

13. feb. 2021 15:21 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo 5. mars 2016. Det er datoen Tiril Eckhoff kjenner bedre enn de fleste. Da vant hun sitt første individuelle mesterskapsgull i seniorkarrieren. Siden den gang har det rent mye vann i bekken. Fem år har gått. Eckhoff har vunnet 17 enkeltseire i verdenscupen. Hun har vunnet seks gullmedaljer i mesterskap, men ingen av dem har vært individuelle.

Lørdag løsnet det endelig. Ti treff og et tilnærmet perfekt langrenn sikret VM-gullet på sprinten i Pokljuka. Et VM-gull som betydde mye for 30-åringen fra Foussum.

– Det er emosjonelt, sa hun til NRK og tørket tårer.

For bak gullmedaljen hun har ventet på ligger det tusenvis av treningstimer, men også mye grubling.

– Jeg har fått høre at jeg ikke er god i mesterskap. Nå fikk jeg motbevist det, sa hun bestemt.

Fakta 1) Tiril Eckhoff, Norge 20.31,2 (0-0), 2) Anna Chevalier-Bouchet, Frankrike 0.12,0 min. bak (0-1), 3) Hanna Sola, Hviterussland 0.14,4 (0-0), 4) Denise Herrmann, Tyskland 0.22,3 (0-1), 5) Lisa Vittozzi, Italia 0.37,7 (0-0), 6) Marte Olsbu Røiseland, Norge 0.43,5 (0-2), 7) Lena Häckl, Sveits 0.49,5 (1-0), 8) Franziska Preuss, Tyskland 0.50,4 (0-1), 9) Lisa Theresa Hauser, Østerrike 0.50,5 (1-1), 10) Hanna Öberg, Sverige 0.58,8 (0-1). Øvrig norsk: 17) Ida Lien 1.17,2 (0-2), 21) Ingrid Tandrevold 1.23,3 (0-2), 41) Karoline Knotten 2.08,5 (0-1). Vis mer

Fant sin egen vei

For kritikerne har hatt litt rett når de har sagt at hun ikke har fått det helt til i VM, som går hvert år. Men nå var hun i form. Inn mot VM, har hun vunnet de tre siste sprintene.

Trener Sverre Huber Kaas forklarer hvorfor han mener at vinneren virkelig har løftet seg de siste årene, og kanskje spesielt denne sesongen. Han vet at negative kommentarer har gått litt inn på veteranen.

– Alle toppidrettsutøvere vil ta til seg de tingene man sier, og spesielt hvis det ikke er positivt. Tiril er blitt flinkere og flinkere år for år, og da tenker jeg på at hun nullstiller og har fokus på det hun skal gjøre her og nå. Her startet hun med blanke ark.

Ingrid Landmark Tandrevold (t.h.) gratulerer Tiril Eckhoff med gull på 7,5 sprint for kvinner under VM i skiskyting. Foto: Primoz Lovric/NTB

Må kvitte seg med svakere resultater

Hans erfaring er at det må til, at det ikke nytter å la dårlige meritter gnage og ødelegge. For som Eckhoff selv sa i et intervju med NRK etter vinnerløpet:

– VM i fjor var et drittmesterskap!

Da fikk hun det ikke til, samtidig som lagvenninne Marte Olsbu Røiseland ble VM-dronning med syv medaljer i Anterselva.

– Nå tenker Tiril at i fjor er i fjor, i år er i år, sier trener Kaas.

Alle i trenerteamet har jobbet med å få de aktive til å tenke slik. Ikke alle er like flinke, men det er også et spørsmål om erfaring og modenhet.

– Det dukker alltid opp situasjoner i sesongen der utøvere tenker på ting som har skjedd før, men det er da fokus her og nå er så viktig.

Landslagstreneren mener at kritiske spørsmål heller skal brukes til noe positivt, en holdning som «jeg skal vise dem».

Og det var nettopp det Eckhoff gjorde under VM-sprinten lørdag.

– Jeg har vært giret på å revansjere fjoråret. Da var det deilig å skyte 0–0. Det var veldig emosjonelt, sa hun til NRK.

Langt fra hverandre av smittevernhensyn, men Tiril Eckhoff er i alle fall på toppen. Foto: Primoz Lovric/NTB

Har mange fans

Eckhoff passet på å takke alle som støtter henne, som familie, venner og sponsorer. De er med på det lille Tiril-teamet.

Tora Berger, tidligere stjerne og olympisk mester i skiskyting, er også imponert over det hun og de andre på laget får til.

Hun fulgte Fossum-utøverens på vei mot et nytt VM-gull.

– Jeg gikk med Tiril på lag noen år før jeg ga meg. Jeg husker at hun var veldig nysgjerrig. Tiril spurte og lurte mye og var ute etter å lære.

Og det har Eckhoff gjort. Berger var lenge et forbilde.

39-åringen, som har åtte VM-gull, to OL-gull og mange andre internasjonale mesterskapsmedaljer, er trener på Meråker skigymnas. Hun hadde noen av sine største prestasjoner da hun hadde bikket 30 år. Det forteller Eckhoff at hun kan ha mye å glede seg til i årene fremover.

– De er rå, mener hun om vinneren og Marte Olsbu Røiseland, som ble nummer seks.

Sistnevnte er i form, men klusset det litt til på den siste skytingen og fikk to bom

En sliten Tiril Eckhoff i mål. Foto: Primoz Lovric/ NTB

Holdt hodet kaldt

Eckhoff holdt derimot hodet kaldt på standplass.

– Det var veldig tøft på skytebanen og jeg presset de ned (blinkene)

Det til tross for at vinden tok seg opp da hun skulle skyte, og 30-åringen ikke klarte å holde børsen rolig. Etterhvert begynte sekundene å røyne på da Eckhoff forsøkte å finne en anledning til å skyte.

– Jeg måtte skjerpe meg, sa Eckhoff om tiden hun brukte på standplass.

I mål var hun 12 sekunder foran franske Anaïs Chevalier-Bouchet, som endte på 2. plass. Og 14,4 foran bulgarske Hanna Sola.

Det ga ikke bare gullmedalje for Eckhoff, men også ledelse i verdenscupen sammenlagt. Der gikk hun forbi lagvenninne Marte Olsbu Røiseland.

Røiseland endte på 6. plass, Ida Lien ble nummer 17, Ingrid Tandrevold 21 og Karoline Knotten nummer 41.

Søndag venter jaktstart. Da går Tiril Eckhoff ut som nummer en. Derfor blir det heller ingen storslått feiring av gullmedaljen. Den får vente til senere. Både av smittevernhensyn, og ønsket om flere medaljer i løpet av den neste uken.