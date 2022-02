Christiansen før OL-debuten: – Skal være i mitt livs form

Han var med til OL i Sotsji i 2014 som læregutt uten å få gå en eneste øvelse. Før OL i Pyeongchang var han syk og ble ikke tatt ut. Før Beijing-OL drømmer Vetle Sjåstad Christiansen (29) stort.

PÅ TRENING: Vetle Sjåstad Christiansen fotografert på trening i Zhangjiakou onsdag med de nye hanskene med innlagte varmetråder.

– Jeg skal være i mitt livs form, sier skiskytteren før sin første OL-øvelse, tirsdagens 20-kilometer.

– Målet er at jeg skal være såpass rolig at jeg kan få ut det beste på skytebanen. At jeg klarer å sette sammen alt under et av løpene og gjør et tilnærmet perfekt løp. Det er det jeg streber mot. Jeg skal gå i mål og føle at i dag gikk jeg mitt beste løp. Å sitte igjen med den følelsen er det beste. Kanskje var noen bedre, men da har jeg gjort mitt. Så vet jeg at medaljene teller i et OL, og det er også mitt mål, sier Vetle Sjåstad Christiansen til VG.

Det er 10 år siden han gikk sitt aller første verdenscupløp. Først nå kommer OL-debuten. 29-åringen får plenty av medaljesjanser i Beijing: normalen, sprint, jaktstart, fellesstart og stafett.

Etter en sommer og høst hvor han var nærmest uslåelig på trening, hadde han gode resultater også i starten av sesongen. Så ble en 1., 2. og 3. plass til 16., 34., 13. og 14. plass. Hva har skjedd etter verdenscuprennene i Annecy i desember?

– Det var ikke helt etter planen, men resultatene kom som en konsekvens av det løpet jeg måtte kjøre i år. Jeg ville være tidlig i form og kvalifisere meg tidlig til OL. I den perioden kunne jeg ta hensyn til OL. For å være i best mulig form til OL har jeg trent mer enn før for å ha noe å slippe opp med. Hvis du trener 10 timer i uken slik vi gjør når vi er ute på verdenscup, så har du ingenting å slippe opp med, forklarer Sjåstad Christiansen.

Han føler seg godt forberedt nå.

– Jeg har fått slappet av veldig bra etter rennene i Anterselva. Overskuddet er tilbake og jeg har gjort alt som var planlagt. Vi skal være godt forberedt når vi kommer til start – så gjenstår det å se om dette var det beste opplegget.

Lærdommen fra Sotsji i 2014 tar han med seg.

– Jeg var reserve som førsteårssenior sammen med Lars Berger. Det var en opplevelse å være der, men å være i et OL uten å få gå noe gjennom et helt mesterskap er ikke noe man higer etter. Men det er greit å ha den «bagasjen» hvor man har vært gjennom rammene rundt, beskriver Sjåstad Christiansen.

På 118 individuelle verdenscuprenn har Vetle Sjåstad Christiansen to seirer. Den andre kom i sesongåpningen i Östersund i desember. I tillegg har han vært på pallen syv ganger.