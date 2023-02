Skiskyting Skiskytter-VM Det avgjørende valget bak eventyret

OBERHOF (Aftenposten): Sturla Holm Lægreid herjer i VM. Her er historien om da han fikk beskjeden alle utøvere frykter, den kloke spådommen og legen som kan ha reddet karrieren.

14.02.2023 17:29

Johannes Thingnes Bø er fortsatt uslåelig i Oberhof. Men Sturla Holm Lægreid (25) leverer også et fenomenalt VM.

25-åringen som slo gjennom for to år siden, er blitt en av sportens største stjerner. Etter fire VM-øvelser står han med ett gull, to sølv og en bronse.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn