Pangstart på VM: Fantastisk laginnsats sikret norsk stafettgull

OSLO / ANTERSELVA: Det norske laget, bestående av Marte Olsbu Røiseland, Tiril Kampenhaug Eckhoff, Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø, vartet opp med en sterk lagseier i blandet stafett i åpningen av VM i skiskyting i Anterselva, Italia.

– Det er stort. Det er VM. Et VM vi alle har sett frem til. På siste skyting oste det av nervøsitet på hele stadion. Det var ikke enkelt, og jeg startet med én bom. Det blir litt bingo. Jeg håper at jeg treffer og han bommer. Jeg var ikke helt til stede, men jeg satt ekstraskuddene og fikset biffen, oppsummerer Thingnes Bø overfor NRK.

Dermed fortsetter kanonsesongen for de norske skiskytterne.

Italia kom på annenplass 15,6 sekunder bak, mens Tsjekkia ble nummer tre.

– Det var knalltøft å gå i løypa i dag, så jeg tror det blir mange tøffe dueller fremover her. Det er veldig gøy å vinne, sier Eckhoff etter stafettgullet.

Matthias Schrader / AP

– Grisetungt

Olsbu var først ut for Norge. Der 29-åringen klinket til med fem treff på første liggende, gikk det langt verre for Frankrike og Julia Simon, som måtte gå én strafferunde allerede ved første skyting.

Ved første stående bommet franskmannen to ganger til. Simon gikk til slutt ut 56 sekunder bak Olsbu, som ledet tross en miss på stående.

Ved første veksling ledet Norge med ett sekund ned til Italia. Olsbu var naturligvis strålende fornøyd med egen prestasjon.

– Jeg følte jeg gjorde som planlagt i dag og fikk gjennomført et veldig godt løp, sa Olsbu, som også meldte om tøffe forhold.

– Det var grisetungt der ute i dag, men man må ha noen sånne. Det er slik det kjennes ut i høyden. Nå vet jeg hva jeg går til i morgen, for å si det sånn.

Berit Roald

Sterk stående av Eckhoff

Eckhoff bommet to ganger på sin første liggende, og dermed havnet Norge 11 sekunder bak Italia og verdensstjernen Dorothea Wierer.

Eckhoff, som leder verdenscupen, gjorde ingen feil på stående. Wierer bommet derimot to ganger, og dermed ledet plutselig Norge med seks sekunder ned til italienerne etter fjerde skyting.

Eckhoff kjenner godt til løypen etter å ha vært på treningsopphold i Italia i forkant av VM. Det vil hun bruke til sin fordel.

– Jeg håper jo det. Jeg trodde jeg hadde noen triks før løpet i dag siden jeg kjenner løypa godt. Men det blir noe helt annet i konkurranse, sier hun.

Berit Roald

Full spenning

Og det skulle bli bedre. For Eckhoff gikk lynhurtig i sporet, og da hun vekslet med Tarjei Bø før den tredje etappen, ledet Norge med 11,6 sekunder ned til et Tsjekkia med Italia på slep.

Eldstebror Bø økte med ytterligere fem sekunder inn til sin første skyting, og vartet da opp med et fullt hus.

Men Lukas Hofer vartet også opp med et fullt hus. Og da italieneren kopierte bragden på stående, mens Bø bommet to ganger, var det Hofer som ledet an fem sekunder foran Norge.

Matthias Schrader / AP

Slapp med skrekken

Det tok ikke mange sekundene før Bø lå i front igjen, og lillebror Johannes Thingnes Bø ble vekslet ut noen tiendedeler foran Italias Dominik Windisch.

Stafetten skulle ikke bli avgjort på liggende, for da det gjaldt som mest, trengte hverken Norge, Italia eller Tsjekkia noen ekstraskudd. Bø og Windisch gikk ut side om side, mens Michal Krcmar lå 16 sekunder bak.

På stående bommet Thingnes Bø to ganger. Nordmannen slapp derimot med skrekken, for hjemmehåpet Windisch gjorde det samme. Ettersom Thingnes Bø var langt raskere, gikk han ut med ni sekunders forsprang.

– Jeg visste at han ikke er den beste stående skytteren i verden, men vi bommet litt begge to, sier Thingnes Bø til NRK.

Nordmannen holdt seg unna knall og fall, og kunne dermed innkassere karrierens åttende VM-gull.