Pallen glapp, men på søndag kan Norges håp true stjernene: – Et enormt løp

Franskmannen synes å være tilbake i godt gammelt slag. Mens den nybakte pappaen Johannes Thingnes Bø er hjemme, har Fourcade overtatt ledelsen i sammenlagtcupen fra stryningen.

Torsdag gjennomførte Fourcade en tilnærmet perfekt sprint i sørtyske Ruhpolding. Han traff på samtlige ti blinker på standplass og var raskere enn de nærmeste konkurrentene i løypa.

Fourcade vant til slutt 3,1 sekunder foran landsmannen Quentin Fillon Maillet.

Christiansen var seks sekunder raskere enn Fourcade inn til siste skyting, men der skjøt han bort seierssjansen. Geilo-løperens ene bom var nok til å sende ham utenfor seierspallen.

I mål var Christiansen 22,2 sekunder bak Fourcade. Dermed ble han beste nordmann med fjerdeplass. NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith var imponert av 27-åringens fart i sporet. Avstanden opp til Fourcade er ikke verre enn at Christiansen er på skuddhold før søndagens jaktstart.

– Et enormt løp av Christiansen, sa Stabrun Smith.

PS. Johannes Thingnes Bø har stått over de siste rennene ettersom han og Hedda Dæhli Bø har ventet barn. Under torsdagens renn ble det klart at de to har fått en gutt. Bø bekrefter overfor VG at alt står bra