Stina Nilsson vrakes til VM

Den svenske stjernen Stina Nilsson (29) får ikke gå VM i skiskyting. Det ble klart søndag formiddag.

22.01.2023 10:23 Oppdatert 22.01.2023 10:50

Da ble nemlig den svenske troppen til VM i Oberhof presentert. Nilssons navn var ikke på listen:

Elvira Öberg, Hanna Öberg, Linn Persson, Anna Magnusson og Mona Brorsson, er løperne som er tatt ut på kvinnesiden.

Der de fire første har vært på pallen denne sesongen og var selvskrevne, sto den siste plassen mellom Brorsson og Nilsson.

Brorsson ble nummer 35 i sprinten i Anterselva. Med prikkfri skiskyting på lørdagens jaktstart, kjørte hun seg opp til en 22. plass. Det var med på å gi henne den siste plassen i VM.

For Nilsson blir det derfor EM i Lenzerheide i stedet. Mesterskapet begynner allerede på mandag.

– For Stina tenker vi at den beste veien er å få delta i et stort mesterskap og få kjøre mange løp, sier landslagstrener Johannes Lukas til SVT.

– Potensialet er der. Nå får hun delta i EM, der er det også et høyt nivå. Det er bra baner og på nivå med et verdenscuprenn uten de aller beste, sier SVT-ekspert Björn Ferry.

Nilsson valgte å gå fra langrenn til skiskyting tilbake i 2020. Da hadde hun blant annet tatt to VM-gull og ett OL-gull, samt en rekke sølv- og bronsemedaljer, i langrennssporet. I skiskyting har hun den siste tiden konkurrert i IBU Cup, nivået under verdenscupen.

Hos herrene får Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson, Jesper Nelin, Peppe Femling og Emil Nykvist tillit.

VM går fra 8. til 19. februar.