Bø om «feiden» med rivalen: – Det er ikke som før

ANTERSELVA: – Han er fornøyd med gull, og jeg er fornøyd med sølv. Slik har det ikke alltid vært, sa Johannes Thingnes Bø etter at han måtte se sin argeste rival gjennom mange år stige opp på seierspallens øverste trinn.

Martin Fourcade var tilbake. Han tok sitt første VM-gull siden 2017. Den triste 18/19-sesongen var glemt. Men det skjedde ikke uten aldri så lite drama.

Martin Fourcade slo sint et hull i luften og funket seg til hodet da han gikk over målstreken. Han hadde skutt én bom på 20 kilometeren. Det aller siste skuddet.

Han visste Johannes Thingnes Bø ville stjele gullet fra ham med fullt hus på den siste skytingen. Det gjorde ikke stryningen denne gangen. Det var en millimeterbom som gjorde fikk frem spontan synging av Marseillaisen på tribunen.

Fakta: Martin Fourcade Født: 14. september 1988 Fra: Font-Romeu i Pyreneene Bor: La LLagonne i Frankrike Klubb: SC Nordic 66 Meritter: 4 OL-gull, 2 OL-sølv, 11 VM-gull individuelt, 1 VM-gull på blandet stafett Verdenscupen: 78 seiere, har vunnet verdenscupen sammenlagt 7 ganger. Leder verdenscupen sammenlagt denne sesongen.

Bø hadde fått med seg Fourcades skyting da han selv var på vei inn på stadion. Dermed visste han at han med fullt hus ville vinne gull.

– Irriterende, men sånn er det nå en gang, sier Bø.

Følelseslandet

Dermed ble det en følelsesladet seier for franskmannen som dominerte skiskytterverden mellom 2012 og 2018.

Men forrige sesong var det en helt annen Martin Fourcade som forbløffet. Den suveren var redusert til en middels god skiskytter. Lite fungerte.

Han ga ikke opp. Derfor var det rørende for ham å kunne sitte på en pressekonferanse i et VM og nok en gang være gullvinner.

– Jeg er virkelig stolt over at jeg har klart å kjempe med tilbake. Og det er stort å sitte her sammen med den unge og den litt eldre, sa han.

Han satt på den internasjonale pressekonferansen og nikket og smilte til sin høyre side hvor sølvvinner Bø satt, og til venstre, hvor bronsevinner Dominik Landertinger befant seg.

– Dette gullet betyr mye for meg etter den superkompliserte sesongen jeg hadde i fjor.

Feiden er over

Tonen er nå mild mellom Bø og Fourcade, hvor den tidligere år kunne være anstrengt.

– Den smellen Fourcade fikk i fjor, tror jeg satte en del ting i perspektiv for ham. Den feiden vi hadde mellom oss før, er ikke som før. Det har bremset litt. Han er glad for å være tilbake og glad for at han nok en gang er i stand til å vinne. Vi er glade for at vi fortsatt får de fightene mot ham, fortalte Johannes Thingnes Bø etter at det hele var over.

Han var glad for sølv. Kanskje mer glad for sølv enn irritert over at gullet glapp på den siste skytingen.

En moden mann

Den ferske barnefaren fremstår som en harmonisk løper som ikke lar seg vippe av pinnene. En som heller ikke går helt i kjelleren dersom det skulle bli et tap.

– Jeg føler at han helt klart har en annen holdning. Han er blitt eldre, han har familie og har et annet syn på livet. Det er fortsatt viktig med skiskyting, det er viktig å vinne og det er viktig å prestere. Men jeg føler at han nå er litt mindre sint på seg selv etter tapt seier enn han var tidligere, sier trener Siegfried Mazet.

Treneren slår fast at det ikke handler om likegyldighet. Han bryr seg fortsatt.

– Jeg tror vi kan si at Johannes er en mer moden mann nå.

Slik fremstår han også i mesterskapet. Han har et avslappet forhold til alt.

– Det er ingenting som irriterer ham. Det som han ikke kan gjøre noe med, bryr han seg ikke om, sier sportssjef Per Arne Botnan.

Selv sier han det på en annen måte.

– Jeg må ikke noe som helst.

Underforstått han må heller ikke vinne gull i Anterselva. Han jobber for det, men gleder seg mer over de to medaljene han tross alt har tatt i de individuelle øvelsene (jaktstartbronse og sølv på 20 km).

Bommet seg fra pallen

Mens de to som har dominert toppen av resultatlistene de siste fem-seks årene gjorde opp seg imellom, skjøt de andre norske utøverne seg ut av medaljekampen. De kunne vært med der oppe alle tre. Tarjei Bø var nærmest på en sjetteplass. Men tre tilleggsminutter ødela kampen om de gjeveste plassene.

– Jeg underpresterer i dag. Det er en kjip følelse. Jeg hadde muligheten i dag, men jeg brukte den ikke, sa Tarjei Bø.

VM-debutant Johannes Dale var lynrask i sporet og kanskje litt for rask på standplass. Fire tilleggsminutter til tross, han havnet på 9.-plass. Hvorfor det ikke fungerte på skytebanen, har han ingen forklaring på.

– Jeg går fort nok til å gjøre det bra i dag, men så var det denne skytingen. Årsaken til at jeg bommer vet jeg rett og slett ikke. Det føles greit ut på stående skytingen, men de vil ikke inn. Jeg hadde god innskyting og følte meg rolig. Kanskje får jeg litt høye skuldre i konkurransen.

Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer 62 med seks tilleggsminutter.