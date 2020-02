ANTERSELVA: – Det ble jo det vi kan kalle en toppidrettsferie, sier hun og smiler.

Det som en av verdens beste skiskyttere kaller ferie er langt fra strand, sol og slappe dager.

– Vi dro til Toblach. Bare oss to. Det var jo trening hver eneste dag, men ikke så mye skyting.

Toblach er kjent langrennssted bare drøye 20 minutters kjøring fra Anterselva.

– Jada, det var en slags ferie. Jeg fikk jo koblet av, sier hun.

Darko Bandic, AP/NTB scanpix

Lærte av Östersund

Nå er ikke ektemannen Sverre Røiseland ukjent med toppidretten. Han er trener for de nest beste norske skiskytterne som deltar i skiskytingens 2. divisjon: IBU-cupen. Det betyr at de to ikke ser så mye til hverandre i løpet av vinteren.

Men i slutten av januar ble det en aldri så liten mulighet til å pleie parforholdet uten at det gikk ut over formen.

Berit Roald, NTB scanpix

29-åringen fra Froland har jo ambisjoner om å ta den medaljen i et individuelt renn i VM som hun mangler. I fjor i Östersund ble det en sur fjerdeplass. Hun hadde ambisjoner om mer enn fjerdeplasser da hun reiste til Sverige. Det har hun også denne sesongen. Men opplevelsene i Sverige for et knapt år siden har satt sine spor.

– Jeg følte at jeg lærte litt av det som skjedde i fjor. Da gikk jeg inn i mesterskapet med store forventninger og følte selv at jeg var en av favorittene til å ta medalje på noen av distansene. Samtidig er jeg fullt klar over at dette handler om skiskyting. Det er fire individuelle løp og konkurransen er hard. Du skal være heldig.

Men før hun bare går for seg selv, skal hun gå på det norske miksstafettlaget som innleder VM torsdag ettermiddag. Dette er en øvelse hun har vært med på flere ganger. Hun tok gull på øvelsen sammen med Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen i fjor.

Kurt B.M. Haugli

Ikke favoritt

Denne gangen er det lagvenninnen Tiril Eckhoff som går inn i et VM med favorittstempel. Presset på Olsbu Røiseland er ikke så veldig stort. Og det er i det hele tatt litt merkverdig at hun i det hele tatt er medaljekandidat i et verdensmesterskap.

Hun er noe så sjeldent som en utøver i en utholdenhetsidrett som ikke kan løpe. En slitasjeskade i hoften har ført til at hun må holde seg unna løping så lenge hun er aktiv skiskytter.

– Jeg har trent alternativt. Da har jeg fått bruke beina på en annen måte enn på løping. Det er ikke sikkert at det er det dummeste man kan gjøre, sier hun.

Det viser også resultatene. Hun har tre pallplasser i verdenscupen denne sesongen. En seier kom på sprinten i Ruhpolding like etter nyttår. Hun er i form.

– Jeg har gjort mine beste forberedelser, og da er det selvfølgelige målet å kjempe om medaljene.

Ektemannen Sverre skal være med i heiagjengen til frolendingen. Det kommer 30–40 glade sørlendinger i Team Olsbu til Anterselva kommende lørdag.