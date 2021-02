Eckhoffs tre gode grunner til tre VM-gull

POKLJUKA (VG) Med sitt tredje gull av tre mulige har den nye VM-dronningen Tiril Eckhoff (30) endelig lyktes i et mesterskap. Årsakene er mange. Vi ba henne ramse opp tre gode grunner til forvandlingen.

TRE AV TRE: Tiril Eckhoff viser frem medaljefangsten i dette verdensmesterskapet: Tre gull av tre mulige. Foto: Primoz Lovric, NTB

15. feb. 2021 16:41 Sist oppdatert nå nettopp

For det er egentlig litt av en snuoperasjon Eckhoff har vært gjennom.

Etter det litt overraskende gullet på sprinten hjemme i Holmenkollen-VM i 2016 har hun med ett unntak aldri vært i nærheten av pallen når det virkelig gjelder. Unntaket var i mesterskapet i Östersund i 2019, hvor Eckhoff tok sølvet bak Denise Herrmann.

Til VM i fjor hadde hun vunnet «alt» før mesterskapet, men dro skuffet hjem med to stafettgull. Før dette mesterskapet har hun vært like suveren i verdenscupen med seks seire, akkurat som før VM i fjor.

Og nå står hun her med tre gull av tre mulige og er plutselig VM-dronning. Ingen har klart den prestasjonen før.

Det er da vi spør: Hva er de tre viktigste årsakene til forvandlingen?

Og da er det ett navn som umiddelbart kan høres bak munnbindet der vi står i pressesonen hvor hun nettopp selv har vært nødt til å hente et nytt gull for å henge rundt halsen: Patrick Oberegger.

– Det er Patrick. Han er nummer én. Han er jo tilstede på hver eneste trening og har fått opp treffprosenten min. Det er han jeg kan takke 100 prosent for at jeg er blitt en bedre skiskytter, sier Eckhoff om italieneren som i mange år hadde ansvar for den italienske skiskytter-oppturen.

SKYTESJEFEN: Patrick Oberegger og Tiril Eckhoff under trening i fjor. Foto: Jostein Magnussen

– Så begynner jeg å bli gammel. Jeg har fått noen år på baken, sier Eckhoff og ler.

– Det hjelper alltid i skiskyting. Så må jeg si laget. Vi har et godt lag som «backer» deg godt. Det er alltid utfordringer på treninger hvor jeg aldri er best, men de bidrar med hjelp, og det inkluderer også smøreteamet.

I fjor ble Marte Olsbu Røiseland VM-dronning med sine syv medaljer. Nå er Eckhoff den alle snakker om. Kan hun gjenta bragden, kan hun få like mye med seg fra dette mesterskapet?

— Jeg håper det. Nå har jeg fått lov til å oppleve dette, og jeg er faktisk veldig avslappet. Skuldrene er veldig langt nede, sier Eckhoff til VG.

– Hun kan få et kjempemesterskap og er på vei til å slå min rekord. Det er veldig gøy, sier den avgåtte VM-dronningen, Marte Olsbu Røiseland som ble nummer ni på jaktstarten.

Skjønt Tiril Eckhoff må bryte noen barrierer hvis hun skal hevde seg på neste distanse, normalen.

Beste plassering på fem forsøk på normalen i VM siden 2015 er en 15. plass. Men nå er hun i dytten, Eckhoff.

I dytten som ingen andre i dette mesterskapet.