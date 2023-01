Blytung ståendeserie ødela for Ingrid Landmark Tandrevold: – Mest fortvilet

Ingrid Landmark Tandrevolds (26) var langt nede etter fire bom på stående skyting. Marte Olsbu Røiseland (32) viste gryende form – men kom akkurat ikke på pallen.

DYPE DALER PÅ HØYE TOPPER: En skikkelig helsprekk ødela sprinten for Ingrid Landmark Tandrevold i høyden i Anterselva.

19.01.2023 15:33

– Jeg vet egentlig ikke helt, sier hun til NRK hva som skjedde.

– Hvordan føles det nå?

– Ikke veldig bra. Jeg har hatt mange dårlige opplevelser her i Antholz Antholzdet tyske navnet for Anterselva. Jeg jobber veldig hardt for å gjøre det bedre her, så får jeg det ikke til i dag heller, og blir skuffet eller kanskje mest fortvilet, sier en tydelig beveget Tandrevold til NRK.

Etter fullt hus på liggende skyting, og treff på første skudd også stående, hadde egentlig Tandrevold posisjonert seg for en fin sprint.

I en sprekk av de sjeldne endte hun opp med fire bom på de siste fire skuddene, i den siste sprinten før skiskytter-VM i Oberhof (8.-19. februar).

– Det er jo «bare» jobben min, men det er jo livet mitt, óg. Det er litt synd å ødelegge en hel helg, men ja, sånn er det, sier hun videre.

Hun var imidlertid ikke eneste som fikk det tøft på standplass i den italienske høyden, men hjemmefavoritten Dorothea Wierer håndterte forholdene på fenomenalt vis.

Italieneren ligger an til seier foran den franske overraskelsen Chloé Chevalier (hennes første pallplass noensinne) og svenske Elvira Öberg.

Marte Olsbu Røiseland ville kjempet om seieren, var det ikke for en bom på stående skyting.

Sørlendingen viste stigende form, gikk inn til en foreløpig tredjeplass – men ble skjøvet ut av pallen av nevnte Chevalier.

– Det er en kjempeopptur. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle kjempe der oppe så tidlig, selv om jeg vel burde være skuffet over at det ikke ble pallen, sier hun til NRK.