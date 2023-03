Fra corona til klar seier for Thingnes Bø: – Ikke så spesielt

HOLMENKOLLEN (VG) Tross nylig gjennomgått coronasykdom og én bom: Johannes Thingnes Bø (29) ser ut til å være ustoppelig.

– Det er ikke så spesielt i seg selv, med tanke på hvor lite syk jeg var – jeg var heller veldig glad for at det gikk såpass bra, sier Thingnes Bø etter rennet.

Thingnes Bø smalt de fem første blinkene på liggende rett ned, mens det ble bom på tredje skuddet på stående. Men på taket over Oslo gikk verdens beste skiskytter i et forrykende og velkjent tempo i løypene i Holmenkollen.

Svenske Martin Ponsiluoma tok 2.-plassen.

Thingnes Bø tok med det sin åttende sprintseier av åtte mulige denne sesongen.

Thingnes Bø har nylig hatt corona, men formen ser likevel ut til å være formidabel. Etter rennet har han senkede skuldre i pressesonen, han forteller om mild sykdom og sterk selvtillit.

Sturla Holm Lægreid gikk også gjennom sykdommen nylig, og det ble «helt svart» på hans sisterunde.

– Det ble det for meg også, men det blir det alltid – så det er ikke noe nytt, sier Thingnes Bø.

– Han har ett eller annet vi andre ikke har, jeg skulle gjerne visst hva det var, sier Holm Lægreid.

Vetle Sjåstad Christiansen danset på bordet mens Thingnes Bø var borte, og svarer kontant da han blir spurt om det er irriterende at sesongens suverent beste er tilbake.

– Ja. Det er irriterende imponerende, hvis det går an å sette sammen til et superlativ. Han reagerer på helt motsatt måte av alle andre, jo mindre han trener og mer syk han er, jo bedre blir han, sier 30-åringen – som sier «dessverre» er vi blitt vant til det.

Også Tarjei Bø mangler et gir etter sin coronasykdom, beskriver det hele som litt dødt i Holmenkollen. Da han bommet på siste liggendeskudd, trengte man ikke leppeleser for å tyde at skytetrener Siegfried Mazet ropte «fuck».

– Det er sånn det skal være. Jeg liker det, for da vet jeg at forventningene er høye til meg. Jeg sa vel «fuck» inni meg, jeg også, så da er vi synkronisert, sier 34-åringen.

Thingnes Bø har hatt en fantastisk sesong, og gikk inn til gull etter gull i VM, etter det fjerde takket han kona, men han ga seg ikke før han hadde tatt fem VM-gull i Oberhof, i tillegg dro han hjem med sølv og bronse.

Med dagens seier i Holmenkollen har han 17 seiere totalt denne sesongen.