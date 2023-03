Fra corona til klar seier for Thingnes Bø: – Jeg var nervøs

HOLMENKOLLEN (VG) Johannes Thingnes Bø (29) ser ut til å være ustoppelig. Tross én bom, var det ingen som klarte å nærme seg.

PÅ HJEMMEBANE: Johannes Thingnes Bø under sprinten i Holmenkollen torsdag.







Thingnes Bø smalt de fem første blinkene på liggende rett ned, mens det ble bom på tredje skuddet på stående. Men på taket over Oslo gikk verdens beste skiskytter i et forrykende og velkjent tempo i løypene i Holmenkollen.

Svenske Martin Ponsiluoma tok 2.-plassen.

Thingnes Bø tok med det sin åttende sprintseier av åtte mulige denne sesongen.

Og for en prestasjon, Thingnes Bø har nylig hatt corona, men formen ser likevel ut til å være formidabel.

– Jeg var nervøs. Det er sånn jeg bruke å føle meg på sesongstart – usikker på formen. Men så kjente jeg tidlig at et her en bra dag likevel, sa Thingnes Bø til TV 2 etter rennet.

Han har hatt en fantastisk sesong, og gikk inn til gull etter gull i VM, etter det fjerde takket han kona, men han ga seg ikke før han hadde tatt fem VM-gull i Oberhof, i tillegg dro han hjem med sølv og bronse.

Med dagens seier i Holmenkollen har han 17 seiere totalt denne sesongen.

Sturla Holm Lægreid gikk inn til solid bestetid fra sitt startnummer seks, men han ble sendt nedover på resultatlisten etter hvert. Lægreid testet også positivt for corona. Han merket mer til sykdomsfraværet.

– Det var bra helt til sisterunden og så var det svart. Jeg tapte mange sekunder på sisterunden der, men ti treff og femteplass er bra etter covid. Det er bare Johannes som får det til å se lett ut, sa Lægreid til TV 2 etter rennet.