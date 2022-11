Fjerner mulighet for skiskytterne: – Et ubehagelig dilemma

SJUSJØEN (VG) Denne sesongen kan neppe Vetle Sjåstad Christiansen, Tarjei Bø eller Johannes Thingnes Bø ryke på en forkjølelse – eller en begravelse – om de har lyst til å vinne verdenscupen sammenlagt.

START-KLAR: Vetle Sjåstad Christiansen og de norske skiskytterne innleder sesongen på et snøfattig Sjusjøen denne helgen.

17 minutter siden

Det internasjonale skiskytterforbundet, IBU, har nemlig avskaffet muligheten til å stryke to renn i den totale verdenscupen. Fra og med denne sesongen blir alle renn tellende når man skal kåre en vinner av det store verdenscuptroféet.

Frem til 2009/2010-sesongen ble de tre dårligste resultatene strøket. Under pandemien kunne fire renn strykes. Nå er det ingen bønn:

Du må holde deg frisk, du kan ikke hoppe av en helg eller to for å gjøre VM-forberedelser – i hvert fall ikke om du har ambisjoner om løfte krystall under verdenscup-avslutningen i Holmenkollen 19. mars.

– Dette er uheldig, fastslår Vetle Sjåstad Christiansen overfor VG.

– Se for deg at du leder verdenscupen sammenlagt og føler deg tvunget til å dra hjem og i verste fall kan miste tre individuelle løp. Da kan alt være kjørt. Verdenscupen sammenlagt har vært det store og det er den ene sjansen til å vinne. Det blir et ubehagelig dilemma.

30-åringen skjønner ikke helt hvorfor IBU strammer inn og viser til at det aldri har vært noe problem at utøvere står over verdenscuprenn.

Fakta Da går startskuddet

Skiskyttersesongen her hjemme innledes på Sjusjøen med lørdagens sprint for kvinner kl. 11.35 og for menn kl. 13.50.

Søndag er det på grunn av lite snø også sprint kl. 12.25 for kvinner og 14.10 for menn. Vis mer

– Jeg er en motstander av den nye ordningen. Det er unødvendig. Du vet aldri hva som skjer i løpet av en lang sesong. Det kan være fødsler, det kan være dødsfall i nær familie, det kan være egen sykdom som hindrer oss fra å delta. Som regel skjer det noe uventet som du må reise hjem for. At du da blir satt i en skvis er uheldig.

Tarjei Bø ble far til Aron i september - utenfor sesong. Han mener IBU bommer litt med endringen.

– Norske løpere mener det er greit å kunne stryke noen renn. Du trenger jo ikke det om alt går på skinner, men ting kan skje. Sykdom er nå én ting, men det kan skje dødsfall i familien, begravelser og andre hendelser som trumfer alt som har med idrett å gjøre. Da er det kjedelig at du skal bli satt på sidelinjen av den slags. Vi føler det er riktig å ha en liten «buffer» til veldig uforutsette ting, sier Tarjei Bø før sesongen lørdag innledes her på Sjusjøen.

IBU-beslutningen passer Johannes Thingnes Bø godt, men han er heller ingen tilhenger av den.

– Det er perfekt for meg. Jeg skal ikke hjem på noen fødsler og er veldig sjelden syk, men det er jo uforutsette ting som kan ramme og sette deg i et dilemma som er vanskelig.

Han frykter utøvere i stedet kommer til å gå individuelle løp om man kjenner antydning til sykdom og i stedet stå over stafetter. Det vil svekke kvaliteten på et spennende skiskytter-produkt.

I tillegg til at du ikke får strøket to renn vil ikke sesongens høydepunkt, VM, telle når man skal kåre sesongens beste kvinnelige og mannlige skiskytter.

– Den skjønner jeg ikke helt. Vi har kanskje oss selv å takke. Norge er så suveren og har så mange topp-15-utøvere som er kvalifisert til VM-øvelsene. Det holder andre løpere utenfor og dermed taper de viktige verdenscup-poeng. Det er dumt fordi det gjelder maksimalt én eller to utøvere for guttene og ingen blant jentene. Det er ikke alt en skal forstå, ler Thingnes Bø, som samtidig ikke vil felle noen endelig dom over regelendringene.