Får gjennomgå i Russland: – Frostskadde tosker

Russiske idrettspersonligheter sparer ikke på kruttet når de tar for seg Vetle Sjåstad Christiansen (29) og norske idrettsutøvere.

HØSTER STORM: Vetle Sjåstad Christiansen får så hatten passer etter at han kommenterte langrennsstjernen Veronika Stepanovas hyllest av president Vladimir Putin.

12 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Christiansens «tabbe» var å kommentere Veronika Stepanovas hyllest av president Vladimir Putin i forbindelse med en prisutdeling i Moskva. Langrennsstjernen snakket varmt om presidenten og hvordan Russland har vokst seg til «en sterk, stolt og modig nasjon».

Om krigen i Ukraina sa Stepanova «vi kommer definitivt til å vinne, slik vi gjorde i OL».

Vetle Sjåstad Christiansen fant talen underlig.

– Det er vanskelig å kritisere de som stiller opp. Vi vet ikke om det er frivillig eller ikke, men når man kjører så klare referanser mot en seier i krigen så blir det litt kunnskapsløst og voldsomt. Det synes jeg ikke noe særlig om, sier skiskytteren til VG.

I russiske medier får Christiansen og norske idrettsutøvere gjennomgå.

Vladimir Dratsjov er politiker, tidligere skiskytter – og provosert.

– Christiansen svever i skyene med sin propaganda, han vet ikke hva som skjer i verden – derav slike trangsynte utsagn mot våre idrettsutøvere. Jeg støtter helt og fullt Stepanova og presidenten. Det er meningsløst å ta hensyn til slike uttalelser, sier han til Metaratings.

Dmitrij Vasiljev, tidligere OL-vinner i skiskyting på stafett, sparer ikke på kruttet overfor Sport Ekspress:

– Når folk i Norge har astma og bruker en enorm mengde ulovlige preparater, har dette selvfølgelig en veldig sterk effekt på hjernen. Våre idrettsutøvere og alle våre folk generelt er veldig patriotiske. Vi elsker landet vårt, i motsetning til nordmennene, som tilsynelatende hater landet sitt. Dette er deres problem. Når Veronika sier noen patriotiske ord om Russland, forårsaker det bare stolthet hos oss alle. De har tydeligvis ingen slik tradisjon. Hvis de bruker mindre ulovlige midler, så kanskje hodet kommer på plass.

Les også Fossesholm tar stor avstand fra Stepanova: – Blitt både skuffet og irritert

Vetle Sjåstad Christiansen tar seg ikke nær av kritikken.

– Når de spiller astmakortet og at hjernene våre er skadet av ulovlige preparater, så sier det seg selv hvor listen ligger. Da har de lite å komme med, for dette blir for enkel retorikk som har gått ut på dato. Jeg tror virkelig ikke de bryr seg om hva vi sier, så kan man spørre seg om det er vi eller de som er utsatt for propaganda, sier 29-åringen.

Han bryr seg heller ikke om å kommentere uttalelsene til Aleksandr Tikhonov, tidligere skiskytter og med en fortid som visepresident i det internasjonale skiskytterforbundet. 75-åringen sier dette om norske utøvere til Metaratings:

– De er frostskadde tosker. Dette er mennesker som, med det største fondet for utvikling av fremtidige generasjoner, med hundre millioner på konto, vil spise gammelt brød. Jeg tåler ikke nordmenn.

Les også Bø får papparåd av lillebror: – Blir lenge til sønnen får gå i barnehagen

– Jeg bryr meg overhodet ikke om hva Christiansen sier og hvilke uttalelser han kommer med. I dagens situasjon, når de gjør dette mot russiske idrettsutøvere, holder Veronika flagget høyt. Dette er landet vårt, og Veronica snakket med presidenten vår, ikke med Christiansen. Veronika bør ikke ta hensyn til disse utsagnene. Nordmennene er redde for oss, vi er den sterkeste makten. Uansett hvor mange kjepper de stikker i hjulene våre, er vi fortsatt sterkere enn dem, sier Anfisa Retzova senior.

Tidligere OL-mester på skøyter og nå politiker, Svetlana Zjurova, forsvarer Veronika Stepanova overfor Metaratings.

– De vil overhodet ikke se hva som skjer. De ser bare sin propaganda, ikke den andre siden. Det er vanskelig å klandre dem, for de lever i sin virkelighet. Veronika takket Putin for at staten har investert så mye innsats for idrettsutøvere i OL, i motsetning til andre land. Det er staten som hjelper toppidrettsutøvere i landet vårt, og det stemmer. Veronika takket Putin oppriktig for hjelpen. Folk har generelt en tendens til å være takknemlige når de blir hjulpet.

Vetle Sjåstad Christiansen er bekymret for veien videre og tror det blir lenge til russere og hviterussere får anledning til å stille til start i verdenscupen igjen.

– Det virker som de isolerer seg mer og mer fra resten av verden. De vokser opp med lite informasjon og informasjonsflyt utenfra. Vi kan sikkert lære vi også og se ting fra deres side, men akkurat nå høres det ut som diskusjonen ikke er kunnskapsbasert, sier skiskytteren.