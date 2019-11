– Vi får se om jeg duger til noe annet enn å gå på ski og skyte. Jeg gleder meg, sier 34-åringen med fire OL-gull, 12 VM-gull og 38 verdenscupseirer fra sin aktive karriere.

Han går inn i et ekspertteam bestående av Liv Grete Skjelbred, Ola Lunde og Ole Kristian Stoltenberg.

– Vi synes det er veldig stas å få med Emil på laget. Han har fersk kunnskap om sporten og miljøet. Det blir spennende å se hvordan han trives på «den andre sida», sier redaksjonssjef Torbjørn Sarre-Jensen i NRK Sport om mannen som skal erstatte avdøde Halvard Hanevold.

Svendsen hadde et godt forhold til eksperter da han var aktiv, og han håper han ikke blir en ekspert utøverne irriterer seg over.

– Jeg så veldig etter problemer hos meg selv og var selvkritisk, men jeg tror ikke jeg vil være det overfor andre utøvere. Målet mitt er å gi innsikt, kanskje med litt humor hvis det er lov. Jeg vil være mest mulig proff, sier Svendsen til NRK.

Han kjenner løperne på landslaget godt, spesielt Bø-brødrene, men han tror ikke det blir vanskelig å være objektiv.

– Jeg fikk en melding her om dagen, om at de er klare for å bli slaktet. Men jeg har lovet å være snill, sier Svendsen, som kommer til å dele ut både ros og ris.

– Man må være ærlig og kan ikke dekke over ting.