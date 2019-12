Norsk jubel etter vanvittig opphenting: – Konkurrentene bare rister på hodet

Brødrene Bø, Johannes Dale og Erlend Bjøntegaard klarte med det å kopiere stafettseieren fra Östersund forrige helg.

Allerede ved første veksling så det ut til å bli en norsk parademarsj da Dale vekslet med 20 sekunders forsprang. Det endret seg fort da Bjøntegaard bommet hele fire ganger på liggende og måtte ut i én strafferunde, mens det ble to ekstraskudd på stående.

Med det så det ut til å gå mot en klar tysk seier, men et brødrepar fra Stryn ville det annerledes.

Eldstebror Tarjei gikk feilfritt, og til tross for to ekstraskudd klarte Johannes Thingnes Bø å spurtslå tyskerne i østerrikske Hochfilzen. Frankrike, uten Martin Fourcade på laget, ble nummer tre et snaut minutt bak.

JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Unngikk å bli syndebukk

Spesielt én mann var svært takknemlig for den norske snuoperasjonen.

– Jeg er heldig som får være på lag med de tre guttene som gjør fantastiske etapper. Jeg kom inn etter veksling som en svært skuffet mann, og nå er ting plutselig litt bedre. Det går fort opp og ned i denne idretten, sa Bjøntegaard til NRK etter rennet og takket lagkameratene.

29-åringen hadde en tung dag i de østerrikske alper, og allerede ved vekslingen etter første etappe var det tydelig at Kongsberg-løperen ikke var påskrudd.

– Jeg var tydeligvis ikke våken. Det er utrolig kjedelig å ødelegge stafetten på den måten. Jeg er skikkelig skuffet og veldig lei meg overfor de andre gutta, sa en tydelig skuffet Bjøntegaard til NRK etter sin etappe.

Fantastisk norsk helg

Søndagens seier satte punktum for en meget sterk skiskytterhelg for Norges del i Hochfilzen. Hele fem av seks renn endte med norsk seier. Unntaket var på kvinnenes sprint, men da sikret Ingrid Landmark Tandrevold norsk 2.-plass.

Johannes Thingnes Bø kan se tilbake på seier i samtlige av mennenes renn i de østerrikske alper og viste hvorfor han anses som verdens beste skiskytter for øyeblikket, selv om søndagens seier satt langt inne.

– Det var nesten litt i overkant. Johannes var nok litt overrasket selv. Han leker seg, og konkurrentene bare rister på hodet, sa Tarjei Bø til NRK etter seieren.

– Vi hadde pallen i sikte da jeg gikk ut, men det var bare flaks. Jeg trodde litt på det siden jeg prøvde, og jeg hadde veldig lyst å få det til. Det er jo veldig kult å gå siste etappe og ta igjen folk slik og vinne, og det var det jeg tenkte på, sa forrige sesongs suverene verdenscupmester.

Langt verre gikk det for Sverige, som endte på 10.-plass. Seks bom signert Peppe Femling på liggende skyting på første etappe resulterte i hele tre strafferunder.