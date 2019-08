SANDNES: Det betyr at festivalen kan nå et enda større internasjonalt publikum og tiltrekke seg flere utøvere.

Daglig leder i Blinkfestivalen, Odd Langhelle, offentliggjorde avtalen med Den europeiske kringkasterunionen (EBU) i VIP-teltet i Sandnes sentrum, mens unge skiskyttere prøvde å kvalifisere seg til kveldens juniorrenn utenfor.

– Det betyr veldig mye. Det er en kjempeviktig avtale. Dette er vi veldig stolte av, å komme i den posisjonen at EBU og allmennkringkasterne har lyst til å være med på dette, sier Langhelle.

Blinkfestivalens avtale om skiskytterrettighetene med EBU er i første omgang for tre år.

– Det er viktig for å bygge arrangementet. Nå har vi holdt på i 14 år. Vi har lyst til å drive på i minst 14 år til. Da må vi utvikle oss. Dette kan hjelpe oss videre til å bli noe enda bedre, sier Langhelle.

– Dette er en modell som gir ekstra penger, men den gir også ekstra synlighet for sponsorer. Så man må regne verdien deretter, sier president i EBUs sportskomité Runar Østmo.

Anders Møllersen

Kan nå ut til 56 land

Østmo er også rettighetssjef i NRK. Den norske allmennkringkasteren er medlem av EBU.

Avtalen betyr derfor ikke at NRK skal slutte å sende. Den betyr i stedet at flere nasjoner blant EBUs 56 ulike land skal kunne sende arrangementet.

– NRK er glade for denne avtalen. Det er et unikt arrangement som er kjempepositivt. Vi er veldig glade for at de andre medlemmene i EBU ser det og vil utvikle den muligheten, sier Østmo.

– Det vi vet nå er at Tsjekkia og Slovakia skal sende. Så har man YLE (Finland) og Sverige. Det blir en gradvis utvikling. Nå kommer avtalen veldig tett på dette året, men intensjonen til EBU er å bygge rundt skiskyting, og få vist skiskytterne i andre omgivelser utenfor vinterperioden. På den måten vil man bygge opp interessen, forklarer Østmo.

Med flere internasjonale TV-kanaler på laget håper Blinkfestivalen også å tiltrekke seg enda flere utøvere.

– Håpet er at Blink blir sommerens høydepunkt for flere, at flere føler at de må stille fordi de andre stiller, sier sportssjef Arne Idland.

Kan måtte ta grep

Det kan føre til at arrangøren må ta grep kapasitetsmessig.

– Vi må se nærmere på skytterbane. Er 12 blinker nok? Vi ser på mulighetene for å utvide. Det kan være at vi blir tvunget til å gjøre nye grep allerede neste år, sier Idland, før han fortsetter:

– Men jeg har lovet skiskytterpresidenten at bredden alltid vil være med oss. Blink skal aldri bli et invitasjonsrenn der bare stjernene stiller. Det er essensielt å få med bredden. Det skal vi ivareta.

Skiskytterpresident Arne Horten sier at forbundet har hatt en positiv dialog med Blinkfestivalen om rettighetssalget.

– Selv om forbundet ikke har noen offisiell rolle i Blinkfestivalen, ser vi det som veldig positivt at Blink når ut internasjonalt med sitt arrangement. Dette bidrar til større synlighet for sporten vår på sommerstid, og forhåpentlig enda større oppmerksomhet internasjonalt. Blink er et veldig godt eksempel på kobling mellom klubber som teknisk arrangør og kommersielle interesser. Dette bidrar til å løfte sporten vår, sier Horten.