For mange bom for Tiril Eckhoff i Anterselva

Tiril Eckhoff (31) gikk fort, men skjøt seg bort fra en topplassering på 15 km i Anterselva. Marte Olsbu Røiseland (31) prioriterte OL-oppladning i høyden og var ikke med.

FANT FORMEN: Tiril Eckhoff i aksjon i høyden i Anterselva fredag.

21. jan. 2022 15:35 Sist oppdatert 11 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Eckhoff hadde én bom på hver av de fire skytingene og da hjalp det ikke at det gikk styggfort unna i løypa. Hun endte på 11. plass. Bare vinneren, franske Justine Braisaz-Bouchet, var raskere enn Eckhoff (9,1 sekunder).

Ingrid Landmark Tandrevold hadde tre bom og ble beste norske kvinne på 8. plass.

– Det er for dårlig norsk skyting, sier NRK-ekspert Ola Lunde på direkten.

– Jeg er dritfornøyd. Jeg har gjort noen tøffe valg i det siste. Det er digg å se at når kroppen fungerer, så går det bra. Jeg er glad over at jeg har stått over flere verdenscuprenn i det siste, sier Tiril Eckhoff til NRK.

Les også Olsbu Røiseland knuste konkurrentene i siste renn før OL: - Det var et perfekt løp

– Alt har gått litt på tverke, men nå har jeg fått troen på det jeg har gjort og at jeg kan komme i form til OL. Selv om det er dritkjedelig med 1–1–1–1, fortsetter hun - og viser til at det ble én bom på samtlige skytinger.

Braisaz-Bouchet vant altså rennet, drøyt 50 sekunder foran sin franske kollega Julia Simon, mens svenske Mona Brorsson ble den siste på seierspallen. Hun var den eneste av de beste svenskene som stilte til start i Anterselva fredag. Brorsson hadde bare to bom og dermed kryr det av gode svensker før OL.

– Det var viktig for Tiril å se at den fysiske formen er på plass igjen, sier NRK-ekspert Synnøve Solemdal.

Samtidig er hun kritisk til jobben de norske gjorde på standplass.

– Jeg tror de bommer fordi de safer for mye. Jeg skulle gjerne ha sett dem litt råere.

Ingen kvinne hadde fullt hus i rennet i høyden i Italia fredag. Ida Lien hadde seks bom, mens Emilie Kalkenberg lenge var den som skjøt best av de norske - før hun pådro seg to bom på den siste skytingen.

– Det er ingenting som er dårlig, men så er det heller ikke bra nok, sier Ingrid Landmark Tandrevold til NRK.

– Jeg har et par bom for mye, men dette er et steg i riktig retning.

Dorothea Wierer kom inn til 5. plass og har OL-formen i sikte.

– Det viktigste i OL blir skytingen. Jeg frykter at det blir kaldt der, det liker jeg ikke!