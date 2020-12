Hun er «årets idrettsnavn» på Sørlandet: – Jeg har aldri vært et talent

I VM i Anterselva ble Marte Olsbu Røiseland (30) først i historien til vinne medalje på alle sju øvelser. 2020 har vært et magisk år for «årets idrettsnavn» på Sørlandet.

Marte Olsbu Røiseland viser stolt fram bildet hun mottok etter å ha blitt kåret til «årets idrettsnavn» i Fædrelandsvennen. Sjeldent har det vært enklere å plukke ut en vinner enn i år. Privat

– Dette var kjempestas. Utrolig gøy at dere følger med, og at prestasjonene mine blir verdsatt, sier Marte Olsbu Røiseland entusiastisk.

Hun er i ferd med å legge et ellevilt år bak seg. Men når Fædrelandsvennen ringer og avslører at vi har kåret henne til «Årets idrettsnavn» (tidligere bragdstatuetten) på Sørlandet, blir hun begeistret over det også.