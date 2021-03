Norge knusende overlegne på mix-stafetten – vant med over ett minutt

Det norske stafettlaget leverte en maktdemonstrasjon og lekte seg til seier i Nove Mesto.

14. mars 2021 11:24 Sist oppdatert nå nettopp

Verdens suverent beste skiskytter om dagen, Tiril Eckhoff, smalt til med ti treff på sin første etappe og skaffet Norge en luke på 20 sekunder ved første veksling.

– Har vi noen gang sett en skiskytter i bedre form enn det Tiril Eckhoff er nå? spurte NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith etter oppvisningen.

Marte Olsbu Røiseland var ikke noe dårlig kort på andreetappen. Hun trengte ett ekstraskudd på sin liggende skyting, men smalt ned alle blinkene på stående.

Tarjei Bø fortsatte den norske oppvisningen med å treffe samtlige blinker på den første skytingen. Deretter behøvde han to ekstraskudd på stående, men sendte likevel lillebror Johannes Thingnes Bø av gårde med et forsprang på over ett minutt.

FØRST UT: Tiril Eckhoff leverte fantastisk på førsteetappen og la grunnlaget for en enkel triumf. Foto: Pavlicek Lubos / CTK

Det rotet selvsagt ikke verdenscuplederen bort. Han måtte bruke et ekstraskudd på den liggende skytingen, men skjøt fullt på siste stående og kunne dermed kontrollere inn seieren.

Til slutt ble seiersmarginen på ett minutt, åtte sekunder og syv tideler foran Italia. Lukas Hofer fikk en luke til Martin Ponsiluoma, som sikret bronsen for Sverige.

Klokken 13.45 er det singel mix-stafett. Der er det Ingrid Landmark Tandrevold og Sturla Holm Lægreid som går på det norske laget.