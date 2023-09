Jann Post får ny rolle i NRK: – En vanskelig jobb

Den profilerte langrenns- og friidrettskommentatoren Jann Post (43) er fra kommende sesong ny hovedkommentator i nok en idrett på statskanalen: skiskyting.

KOMMENTATOR OG LØPEFRELST: Jann Post kommenterer en rekke idretter for NRK, og er ivrig løper. Vis mer

Publisert: 01.09.2023 10:39

Det bekrefter Espen Olsen Langfeldt, sportsredaktør i NRK, overfor VG fredag morgen. Dermed har de funnet erstatteren til Andreas Stabrun Smith, som ikke fortsetter i rollen etter forrige sesong.

– Det blir spennende å sette seg inn i en ny idrett. Jeg har veldig stor respekt for de som har gjort det i mange år. Det er en vanskelig jobb å gå inn der, sier Post til VG.

Han sier imidlertid at omfanget ikke er helt avklart, men at han helt klart kommer til å kommentere en del skiskyting den kommende sesongen.

– Skiskyting er en fantastisk fin TV-idrett, der Norge har stolte tradisjoner. Men kabalen er ikke helt lagt. Det er ikke sånn at jeg kommer til å slutte med langrenn, for eksempel, sier Post.

For to år siden tok han helt av da Karsten Warholm satte verdensrekord i Tokyo-OL:

Post har gjennom det siste drøye tiåret blitt et etablert navn i NRKs sportssendinger. Han kommenterer langrenn på TV og radio, og har også hatt hovedansvaret for å formidle friidrett de siste årene. I tillegg er han vert for den populære løpepodkasten «I det lange løp» (som for øvrig går inn i sin siste måned nå).

Langfeldt er imidlertid ikke bekymret for at Post-logistikken ikke går opp, tross alle oppgavene han har på huset.

– Han har selvfølgelig gått gjennom terminlista på hva vi har rettigheter til, sier Langfeldt om sin «særdeles dyktige kommentator» – som også sørget for dette øyeblikket i Tokyo: