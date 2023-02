Filip Fjeld Andersen forbannet på IBU etter kvoteendring: – Uprofesjonelt

OBERHOF (VG) Først torsdag kom beskjeden om at Norge kan stille en ekstra løper i skiskytter-VM. Den hjemreiste reserven Filip Fjeld Andersen (23) freser over at det ikke ble kjent før.

Filip Fjeld Andersen reiste hjem fra VM med covidsmitte tirsdag.





– Jeg er skuffet – og forbannet på IBU (det internasjonale skiskytterforbundet), sier Fjeld Andersen til VG.

Han reiste hjem fra VM i skiskyting etter positiv coronatest tirsdag. Siden det har Norge funnet ut at IBU har komme med en oppsiktsvekkende regelendring:

I motsetning til hva som tidligere var forstått av det norske forbundet (og alle andre land, ifølge landslagssjef Per Arne Botnan), hadde Norge anledning til å stille seks løpere – og ikke fem – på start i flere VM-øvelser.

Det betyr at Fjeld Andersen, regnet som nettopp den sjette beste på det knallsterke norske skiskytterlandslaget, ville gått flere øvelser.

Han var i utgangspunktet reserve på det norske herrelaget, men ville vært en del av «startoppstillingen».

Fakta Regelendringen og hva den betyr for Norge Ved 13-tiden torsdag 09.02.2023 sendte Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) ut en pressemelding med tittelen «ny kvoteregel for sprintene og individuelle konkurranser i VM». Der henvises det til en ny regel som ble innført i fjor sommer for å sikre at alle de beste i verdenscupen er sikret start i VM. Regelen åpner for at utøvere som er inne blant de 15 beste i verdenscupen sammenlagt kan gå utenpå de ordinære kvotene til de ulike nasjonene i VM. Samtidig kan ikke hvert enkelt lands samlede kvote være på mer enn fem utøvere. Unntaket er nasjonen som har den regjerende verdensmesteren eller den olympiske mesteren. Det siste gir Norge én ekstra plass og en samlet kvote på seks. Dermed får VM-reserven Juni Arnekleiv en uventet sjanse på kvinnesprinten fredag. På herrenes sprint er situasjonen enda mer spesiell. Norges reserve Filip Fjeld Andersen reiste hjem med koronasmitte onsdag. Nå er det klart at Endre Strømsheim hentes til Oberhof fra høydetrening for å gå sprinten. (NTB) Vis mer

IBUs pressesjef Christian Winkler hevder at regelendringen ble vedtatt og publisert i sommer.

– Men det virker ikke som at alle lag har vært klar over det, eller ikke har skjønt hva regelen mente. Vi har i dag lært at vi må bli bedre på å fortelle om regelendringer, sier Winkler til VG og påpeker:

– Lagene må også lese regelboken, og kontakte oss om de har spørsmål. Regelendringen er ment positivt så flere utøvere skal få delta.

Landslagssjef Per Arne Botnan reagerer på IBUs fremstilling.

– IBU kan ikke skylde på andre enn seg selv, sier han, og forstår Fjeld Andersens sinne.

Han sier herretrener Egil Kristiansen så sent som under verdenscupen i Anterselva ba om en presisering fra IBU om hvor mange de kunne stille til start, og at han selv tok opp temaet etter ankomst i Oberhof.

Svaret var ifølge Botnan kontant fem, som betød at Fjeld Andersen valgte IBU Cup over VM-oppladning.

Dermed kjenner han seg ikke igjen i at Norge ikke har forsøkt å få reglene presisert.

– Alt har vært veldig utydelig, sier Sveriges sportssjef Anna Maria Uusitalo til Aftonbladet.

Beskjeden kom dagen før første individuelle øvelse her i Oberhof. Om dette hadde blitt kommunisert før VM, hadde Fjeld Andersen reist på VM-oppladning sammen med resten av laget.

I stedet reiste han på IBU Cup i Obertiliach, der han etter all sannsynlighet pådro seg coronasykdommen som nå ser ut til å sette en stopper for hans VM.

– Jeg synes hele greiene er veldig uprofesjonelt fra IBU. En beklagelse må de gjerne gi, men det hjelper lite – det er ikke så mye jeg får gjort, sier Fjeld Andersen.

Han sier han fikk vite om regelendringen rundt klokken 13 torsdag, og er nå hjemme i kjærestens leilighet i Norge. Det lille halmstrået er at han kan rekke normaldistansen 14. februar om han blir frisk i tide.

Beskjeden om regelendring er likevel unektelig kjip.

– Jeg hadde egentlig klart det store målet, men nå sitter jeg i stedet her, sier Fjeld Andersen.