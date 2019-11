Thingnes Bø tar pappaperm i januar - tror han kan bli VM-konge i februar: – Det skal absolutt være mulig

Denne sesongen venter nye prioriteringer og utfordringer – men også gleder – for verdens beste skiskytter. Thingnes Bø blir far i januar, og det gjør at konkurranseprogrammet blir slankere enn sist.

Faktisk vurderer Thingnes Bø å stå over samtlige tre verdenscupuker i januar. Det vil si potensielt ni renn og alle konkurranser mellom jul og VM i Antholz som starter 13. februar.

– Det blir en annerledes januarrunde, som foreløpig er litt uviss. Utenom det blir det tilnærmet likt program som i fjor. Nå er det fullt kjør fram mot jul, der jeg går alle rennene. Og når «precampen» foran VM starter, er jeg med der også, sier stryningen til NTB.

Trygg

Å kopiere forrige sesongs ufattelige 16 verdenscupseirer har han så å si gitt opp før han har startet. Det meste handler om VM, og selvfølgelig om det nyfødte barnet han og kona Hedda venter.

– Kan du gå inn i VM i toppform uten å ha gått konkurranser siden jul?

– Ja, det skal absolutt være mulig, svarer han bestemt.

Samtidig sier Thingnes Bø at det blir viktig for ham å få en god start på verdenscupsesongen når det braker løs i Östersund i månedsskiftet.

– Ja, selvfølgelig. Hvis jeg har hatt en dritt-desember, da blir VM bare enda viktigere. Men nå går jeg inn i en fin desember ettersom jeg kan gå masse skirenn og bare presse på uten å tenke så mye på belastningen. For jeg skal jo ikke gå så mange skirenn etter jul. Da skal jeg bare trene og forberede meg best mulig til Antholz.

Utfordring

Thingnes Bø kommer fra en helt unik sesong der han foruten 16 enkeltseirer vant verdenscupen sammenlagt og kom hjem fra VM med fire gullmedaljer og ett sølv.

For første gang går han inn i en sesong der målet ikke er å gjøre det bedre enn den forrige.

– Som regel har du som mål å overgå det du gjorde sist, for å ha noe å strekke seg etter. Men jeg synes nok at det blir for vanskelig nå. Da handler det nok mer om å gjøre det jeg kan for å opprettholde nivået. Og det blir jo en utfordring i seg selv.

Storebror Tarjei, som to ganger havnet på 2.-plass bak Johannes sist sesong, tror lillebror blir like tøff å hanskes med denne sesongen, selv om antallet verdenscupseirer vil minke.

– Å kopiere forrige sesong blir vrient ettersom han har sagt at han skal holde seg hjemme og få en «Johannes junior». Men at han kan bli like god, det tror jeg, sier han.

Skyteendring

Én ting kan også bli bedre denne sesongen for Johannes Thingnes Bø. Sist sesong slet han en periode kraftig på stående skyting. Blant annet skjøt han fire og fem bom i de to siste individuelle konkurransene før VM. Og i mesterskapet i Östersund skjøt han bort gullet både på jaktstarten (sølv) og fellesstarten (13.-plass) med henholdsvis tre og fem bom på siste skyting.

– Det var litt krevende, det der. Men det kom heldigvis ikke på det verste tidspunktet. Jeg gikk sju verdenscuprunder før det ble et problem, mimrer Thingnes Bø.

Han mener at VM-bommene skyldtes mer værforholdene enn egen form, og han hevder at han ikke har tenkt noe særlig på ståendeskytingen etter sesongen.

– Men du har gjort noen endringer på våpenet?

– Ja, noen endringer har jeg gjort. Så får vi se om det fungerer bra eller ikke, sier han hemmelighetsfullt.