Trine Mjåland (30) trener selv om hun sover dårlig. Men er det egentlig så lurt?

En av tre sliter tidvis med søvnen, viser forskning. Her er seks konkrete råd for å gjøre noe med problemet.

Trine Mjåland har satt både søvn og trening høyt på prioriteringslista. Gevinsten er høy energi til å leke med barna Jens og Svein. Kjartan Bjelland

6. des. 2020 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Å få en god natts søvn er noe jeg prioriterer høyt, ikke bare på grunn av treningen, men også for å få mer overskudd til ungene. Men dersom jeg har sovet lite, gjennomfører jeg likevel så godt som alltid den treningen jeg har planlagt, sier Trine Mjåland, mens barna Jens (1,5 år) og Svein Mathisen (4,5 år) hopper i sofaen rundt henne.

For noen år siden var Mjåland en av Norges aller beste 800 meterløpere. Bare fire måneder etter at hun fødte Svein Mathisen, klarte hun EM-kravet på 800 meter. Dette til for tross mange netter med lite søvn.