En av de store «snakkisene» i mosjonistenes verden denne uken er at treningsappen Strava har gjort at de populære resultatlistene fra de såkalte segmentene kun er tilgjengelig for betalende brukere av appen.

Segmentene kan være både korte og lange distanser, der det er om å gjøre å fullføre på kortest mulig tid. Mange har brukt disse for å konkurrere enten mot personer man kjenner, eller prøve seg mot toppidrettsutøverne. Fra om med nå får ikke-betalende medlemmer kun se topp ti og sin egen tid.