Tim Bennett fikk plutselig vondt i foten. Slik kan du bli bedre fra seks vanlige fotplager.

Tim Bennett elsker å løpe og er sjelden skadet. Da han plutselig fikk vondt under foten, viste det seg at han hadde pådratt seg et velkjent problem.

Skal man løpe mye, er det viktig at føttene og resten av kroppen fungerer.

Han er president i magasinet Kondis og har løpt i snart 40 år. De siste årene har han lagt bak seg mange mil.

Kondisjonen er god, men da han kjente smerte i tåballen, ble han urolig.

Det viste seg å være Mortons nevrom. Det vil si at en nerve kommer i klem, som gir smerte mellom tærne.