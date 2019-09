«Du er så liten og spinkel», har Jonas Tidemann hørt så lenge han kan huske. En kommentar som virker ufarlig for de fleste, men som ble starten på et anstrengt forhold til mat og egen kropp for 17-åringen.

Han bestemte seg for å trene seg stor og muskuløs, og sluttet etter hvert på fotballaget med kameratene for å unngå å gå ned i vekt av løpingen.