Ole Petter Hjelle løper oppover en bakke i Åsgårdstrand. For ham er fysisk aktivitet essensielt for å bevare god mental og fysisk helse.

Hjelle er best kjent som «treningslegen», etter at han, fastlege Harald Edvard Mølmen og fysioterapeut Ragnhild Kvarberg, startet en egen gruppe der de trener med pasientene sine. Trioen hadde tro på at det var mer effektivt å forebygge enn å reparere.