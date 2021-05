Hardt ut mot NRK-program: Tre påstander om vekt, trening og kosthold stemmer ikke, ifølge eksperter

– Smått sjokkerende, mener ernæringsekspert.

I en dokumentar på NRK, «Eit feitt liv», undersøker Ronny Brede Aase hvordan han kan leve lenge på tross av noen ekstra kilo på kroppen. Her er han med samboer Tuva Fellman. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Livsnyteren Ronny elsker burger og øl, men drømmer og om et langt og godt liv. Det er på tide at en tjukk fyr får lage et TV-program om helse!»

Slik reklamerer NRK for dokumentarserien om NRK-profil Ronny Brede Aase. Serien har slått an hos det norske folk. De to første episodene er sett av over 900.000 nordmenn.