Gunhild Melleby (46) følte seg ofte utmattet før kostendringene. Nå advarer ernæringsbiolog mot maten hun droppet.

– Jeg har merket stor effekt på kroppen. Det viser bare hvor lite som skal til, mener Melleby.

Gunhild Melleby lager mat på kjøkkenet hjemme i Arendal. De siste ti årene har 46-åringen fra Oslo endret kostholdet. Ikke mye, men nok til at hun mener det har effekt på helsen.

2. juni 2022 19:30 Sist oppdatert 9 minutter siden

Gunhild Melleby kutter rødløk i små biter og putter det i en glassbolle. Hun er i gang med dagens lunsj på hjemmekontoret: kikert- og linsesalat.

For ti år siden kjente hun seg ofte sliten og utmattet. Hun hadde også en del mage- og leddsmerter. Som lege med videreutdanning i psykiatri er hun opptatt av at fysisk helse henger tett sammen med mental helse. Hun bestemte seg derfor for å se om det ville ha effekt å endre kostholdet.