Dette er våre nye sprek-eksperter. Oppe fra venstre: Mari Eskerud, Erik Arnesen og Melina Magulas. Nede fra venstre: Jøran Hjelmesæth, Samira Lekhal og Yngvar Andersen. Foto: Siri Øverland Eriksen

Hvordan bør jeg trene for å få bedre kondisjon? Hvilket kosthold anbefales for en sunn livsstil? Hva gir best effekt på kondisjonen av intervaller og langkjøring? Er pasta sunnere enn ris? Hva er den beste måten å gå ned i vekt på?

Lurer du på noe innen trening, kosthold og helse? Nå kan du få hjelp. Vi har samlet et panel av eksperter som står klar til å svare på dine spørsmål hver uke.

Yngvar Andersen

Personlig trener. Mest kjent fra treningsprogrammet NRK Puls. Er nå gründer av Naardic. God på motivasjon, hjemmetrening, trene med egen kropp.

Melina Magulas

Har en master i idrettsfysiologi og biomekanikk fra Norges idrettshøgskole (NIH). Er nå doktorgradsstipendiat i fysisk aktivitet ved NIH. Jobber som foreleser ved Akademiet for Personlig trening og er tilknyttet Magnat Center som performance coach og fysiolog. Driver podkasten Prestasjonsprat med ektemannen Eirik Myhr Nossum, landslagstrener i langrenn for herrer allround.

Erik Arnesen

Har master i samfunnsernæring. Er nå doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap. Driver bloggen Sunn skepsis. Er med i Nasjonalt råd for ernæring.

Mari Eskerud

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog. Jobber som produktsjef innen medisinsk ernæring for Nestlé Health Science. Har podkasten Matmyter. Er aktiv på Instagram under @mari.eskerud.arnaering.

Jøran Hjelmesæth

Overlege og leder på Senter for sykelig overvekt i Helse sør-øst, Sykehuset i Vestfold. Professor i medisin ved Universitetet i Oslo og leder for Nasjonalt råd for ernæring.

Samira Lekhal

Har studert medisin og psykologi, er spesialist i indremedisin med doktorgrad i forebygging av overvekt og livsstilssykdom. Jobber som overlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse sør-øst. Er grunnlegger av GreeNudge, som jobber med å fremme helse og bærekraft. Aktiv på Instagram under @spislevnyt.