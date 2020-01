Helt siden ungdomstiden hadde Marit Didriksen vært plaget med smerter i rygg og knær. Etter to svangerskap var kroppen så ødelagt at hun ikke lenger fungerte i hverdagen. Alt hun klarte var å levere i barnehage og på skolen.

Det viste seg at tobarnsmoren hadde medfødt hofteleddsdysplasi. For 13 år siden fikk hun operert inn en ny hofte. Men problemene sluttet ikke her.